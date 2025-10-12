Гол в последните секунди остави Румъния в играта

Резервата Вирджил Гица се превърна в герой за Румъния при домакинството на Австрия в група "Н" от световните квалификации. Северните ни съседи се наложиха с 1:0 и съхраноиха шансовете си за класиране на Мондиал 2026. Гица се появи като резерва през второто полувреме и донесе успеха на тима си с попадение секунди преди последния съдийски сигнал.

Румънците търсеха успеха през целия мач, а австрийците се стремяха към равенството и в края бяха наказани. Въпреки това, гостите остават начело в подреждането с 15 точки, следвани от Босна и Херцеговина с 13 и Австрия с 10.

Ситуацията в групата задължаваше румънците да търсят задължителна победа. Отборът на Мирча Луческу допусна три грешни стъпки в предишните си мачове и беше опрян до стената. Атаката на домакините водеха Даниел Бирлигеа, Денис Ман и Валентин Михайла, а в халфовата линия си партнираха Янис Хаджи, Разван Марин и Влад Драгомир.

Австрия влезе в двубоя като фаворит в групата, след като преди няколко дни постигна исторически разгром с 10:0 срещу Сан Марино. Селекционерът Ралф Рангник остави сред резервите ветерана Марко Арнаутович, а неговото място като централен нападател зае Михаел Грегорич. Романо Шмид, Кристоф Баумгартнер и Марсел Забитцер бяха другите офанзивни футболисти на гостите, а зад тях действаха Конрад Лаймер и Николас Зейвалд.

В началните минути по-активни бяха гостите, но постепенно Румъния взе надмощие в средната зона, а Валентин Михайла изправи феновете на крака с красив ножичен удар, но топката прелетя на сантиметри от дясната греда. Малко преди това Баумгартнер получи жълт картон за остро влизане в краката на Янис Хаджи.

След 20-ата минута и двата тима преминаха границата на твърдата игра и реферът Давиде Маса предупреди капитаните да успокоят съотборниците си. Румънците продължиха да атакуват разнообразно, но им липсваше прецизност при завършващото подаване. Най-добри впечатления от "трикольорите" до почивката остави Бирлигеа, но Денис Ман и Валентин Михайла не му оказаха достатъчно подкрепа.

През второто полувреме Австрия се изнесе в по-предни позиции. Забитцер нанесе коварен изстрел в 49-ата минута, но Йонуц Раду внимаваше и изби в корнер. Домакините се ориентираха към контраатаки, но не успяваха да ги разгърнат по най-добрия начин. След час игра Михайла шутира силно извън наказателното поле, но топката срещна десния страничен стълб.

Денис Ман също се активизира и атаките на домакините изглеждаха все по-опасни. В 67-ата минута Валентин Михайла влезе в наказателното поле и падна, но това му донесе само жълт картон за симулация. Малко по-късно Рациу напредна през центъра и отправи много мощен удар, спасен от Ксавер Шлагер.

В края на двубоя не се стигна до очаквания домакински натиск. Румънците видимо отпаднаха физически и за Австрия не беше трудно да държи действията далеч от вратата си. Гостите бяха доволни от резултата и спокойно разиграваха в средата на терена в очакване на последния съдийски сигнал.

Вместо това, в последните секунди от добавеното време Вирджил Гица засече с глава центриране от десния фланг на Янис Хаджи и донесе изстраданата победа на Румъния, а с това запази шансовете на тима да се добере до едно от първите две места в групата.