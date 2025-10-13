Популярни
  Полша
  Полша нямаше проблеми срещу Литва

Полша нямаше проблеми срещу Литва

  • 13 окт 2025 | 00:10
  • 442
  • 0
Полша нямаше проблеми срещу Литва

Полша взе задължителни три точки при визитата си на Литва в световните квалификации. Роберт Левандовски и компания спечелиха с 2:0 в Каунас и са втори в калсирането в група "G" след фаворита за първото място Нидерландия.

Себастиан Шимански откри резултата от дузпа в 15-ата минута, разписвайки се директно от корнер. Негова беше и асистенцията за гола на Левандовски в 64-ата минута, узаконил успеха на поляците.

Литва записа три равенства и три загуби в предишните си 6 мача от квалификациите и като цяло беше в серия от 14 срещи без победа. Срещу Полша селекционерът Едгарас Янкаускас заложи на двама нападатели в лицето на Викинтас Сливка и Фьодор Черних, а по крилата им помагаха Паулюс Голубицкас и Юстас Ласицкас. Звездата на отбора Гвидас Гинейтис действаше в средата на терена заедно с Гратас Сиргедас.

Полша излезе с офанзивно трио, съставено от Роберт Левандовски, Себастиан Шимански и Якуб Камински. В халфовата линия на "дружина полска" започнаха Мати Кеш, Бартош Слиж, Пьотър Жиелински и Михал Скораш, а бранителите пред Лукаш Скорупски бяха Пжемислав Вишневски, Ян Беднарек и Якуб Кивиор.

Преди почивката Полша на блестеше, но рано взе аванс и контролираше случващото се на терена. Шимански майсторски завъртя топката от ъглов удар след четвърт час игра и тя излъга вратаря Томас Шведкаускас. Домакните имаха няколко добри атаки през първото полувреме, а в края му Мати Кеш пропусна да вкара втори гол за поляците.

В началото на втората част пропуски направиха Левандовски и Кивиор. В 64-тата минута звездата на Барселона показа класата си и с глава засече центиране от левия фланг на Шимански. В оставащото време Полша не остави никакви шансове на домакините да си помислят дори за чстичен обрат.

Снимки: Imago

