Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер Маями
  3. Меси и компания загубиха зрелищно надстрелване с Чикаго Файър

Меси и компания загубиха зрелищно надстрелване с Чикаго Файър

  • 1 окт 2025 | 05:05
  • 9486
  • 2

Интер Маями допусна загуба с 3:5 в домакинството си на Чикаго Файър от 32-рия кръг на Мейджър Лийг Сокър. Двата тима си спретнаха истинско надстрелване, но гостите държаха инициативата и успяха да наложат волята си, въпреки усилията на Лионел Меси и останалите му звездни съотборници.

Чикаго взепреднина от два гола след точни изстрели на Дже Д'Авила в 11-ата и Джонатан Дийн в 39-ата минута.

Интер намали изоставането си в 39-ата минута чрез Томас Авилес, но малко преди края на първата част Роминиг Н'Гесан докара нещата до 1:3.

"Розовите" излязоха мобилизирани в началото на второто полувреме и успяха да стигнат до изравняване с два гола на Луис Суарес в 57-ата и 74-тата минута.

В края на мача обаче Чикаго измъкна трите точки с два бързи гола на Джъстин Рейнълдс в 80-ата и Брайън Гутиерес в 83-тата минута.

Това поражение остави Интер Маями на 4-тото място в Източната конференция 56 точки, но и мач по-малко. За Чикаго успехът бе от голямо значение в борбата за място в плейофите, като "огнените" са на 8-ата позиция с 51 точки. Водач е Филаделфия Юниън с 63 точки.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

1000 ултраси на ПСЖ притесняват полицията в Барселона

  • 1 окт 2025 | 10:01
  • 341
  • 0
Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

Галатасарай се подигра на Ливърпул след успеха

  • 1 окт 2025 | 09:26
  • 5760
  • 2
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438445
  • 15
Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

Арсенал не очаква проблеми с Олимпиакос на "Емиратс"

  • 1 окт 2025 | 07:33
  • 1772
  • 0
Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

Манчестър Сити отива за нови три точки в Монако

  • 1 окт 2025 | 07:05
  • 1746
  • 0
Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

Ювентус трябва бързо да влезе в час в Шампионската лига

  • 1 окт 2025 | 06:32
  • 3610
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

Левски се върна на върха след доминация на "Колежа"! Мустафа Сангаре се превърна в герой

  • 30 сеп 2025 | 19:34
  • 119384
  • 133
Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

Владо Николов: Италианците не ни биха, замеряйки ни с евро, а със сервис

  • 1 окт 2025 | 10:06
  • 3098
  • 2
Ботев (Пд) поглежда към Херо

Ботев (Пд) поглежда към Херо

  • 1 окт 2025 | 10:12
  • 1004
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 1 окт 2025 | 07:40
  • 438445
  • 15
Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

Барселона и Пари Сен Жермен имат стари сметки за уреждане

  • 1 окт 2025 | 06:01
  • 8290
  • 5
Галатасарай повали Ливърпул

Галатасарай повали Ливърпул

  • 1 окт 2025 | 00:00
  • 36658
  • 65