Интер Маями взима бивш защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за заместник на Алба

Интер Маями обмисля привличането на бившия защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед Серхио Регилон. Този ход е продиктуван от новината, че левият бек Жорди Алба ще прекрати състезателната си кариера след края на настоящия сезон в МЛС.

Въпреки че договорът на Алба е до 2027 година, испанецът е взел решение да се оттегли. През този сезон в Меийджър Лийг Сокър крайният защитник отбеляза 5 гола и направи 9 асистенции в 28 мача.

През миналия сезон Регилон изигра 6 мача за Тотнъм, в които не се отличи с резултатни действия.

В кариерата си защитникът е играл още за Реал Мадрид, Логронес, Севиля, Тотнъм, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед и Брентфорд. За националния отбор на Испания има 6 изиграни срещи.

