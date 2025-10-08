Бивш играч на ПСЖ: Беше ясно, че с Меси, Мбапе и Неймар няма да се получи

Бившият халф на Пари Сен Жермен Рафиня Алкантара сподели, че за него е било очевидно, че парижкият отбор няма да успее с Лионел Меси, Неймар и Килиан Мбапе в състава си. Братът на Тиаго Алкантара игра за ПСЖ от 2020 до 2022 г., като направи седем асистенции в 39 мача. Така той се засече с тези звезди.

“По време на предсезонната подготовка, на първата тренировка, където всички присъстваха, казах: „Това няма да се получи.“ Да започнем с вратаря: Кейлор Навас или Донарума. Който не играе, ще бъде бесен. Ще има спорове, дискусии с треньора. В защита: Маркиньос, титуляр, който не може да бъде заменен, Кимпембе, идолът на феновете на ПСЖ, и Серхио Рамос. Тримата най-добри защитници за всеки отбор. В атака: Ди Мария, Мбапе, Неймар и Меси. Кого ще оставите на пейката? Ди Мария, заради тежестта му в отбора, и дори тогава, той не е играч, когото можеш да държиш на пейката. Не може да се получи. Невъзможно е за треньор. Това беше най-добрият отбор в света по отношение на имена, но в същото време труден за управление. Не играх, така че просто гледах“, заяви Рафиня в подкаста Charla.

В момента Рафиня Алкантара е на 32 години и е без клуб от лятото насам, като за последно игра в катарското първенство.