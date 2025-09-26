Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Рамос за Бускетс: Футболът губи един от най-блестящите полузащитници, с които съм играл

Рамос за Бускетс: Футболът губи един от най-блестящите полузащитници, с които съм играл

  • 26 сеп 2025 | 10:57
  • 2436
  • 2
Рамос за Бускетс: Футболът губи един от най-блестящите полузащитници, с които съм играл

Серхио Бускетс потвърди решението си да окачи футболните си обувки в края на настоящия сезон в MLS. Краят на неговата забележителна кариера предизвика вълнение дори сред някои от най-големите му съперници на европейските терени.

Един от тях - Серхио Рамос, с когото са се изправяли един срещу друг в продължение на 2977 игрови минути, пожела да се сбогува със своя сънародник. Испанският защитник говори с най-топли думи за личността и футболната стойност на един от най-добрите полузащитници на своето поколение.

Ето какво написа играчът на Монтерей в своята публикация:

„Буси, ти си определението за това как да бъдеш изключителен, без да преставаш да бъдеш обикновен човек. Съперник през повечето време, съотборник в много други моменти, винаги си се отличавал с класата, визията и качеството на футбола си, както и със скромния и автентичен начин на съществуване. Футболът губи един от най-блестящите полузащитници, с които някога съм играл, но ти си тръгваш с признанието и благодарността на всички, които са живели с теб, и на всички, които обичат този спорт. Благодаря ти, че си страхотен играч, страхотен съотборник и страхотен приятел. Желая ти всичко най-добро за следващия етап от живота ти. Целувки, братко мой.“

Снимки: Imago

