Интер Маями се върна към победите, грандиозно шоу почете Бускетс

Отборът на Интер Маями стигна до ценен успех с 4:1 срещу борещия се единствено за собствената си чест тим на Ню Инглънд Революшън в срещата от редовния сезон на американската Мейджър лийг Сокър.
Победата позволи на “чаплите” да запазят допустима дистанция до второто място в класирането на Източната конференция, което би им позволило да изтеглят по-лек съперник за плейофите. Съперникът от Ню Инглънд Революшън няма шансове за класиране за мачовете след края на редовния сезон.
И тази вечер Хавиер Масчерано успя да започне с всичките си големи звезди в лицето на Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба. На линия бе и попълнението от летния трансферен прозорец в лицето на Родриго Де Пол.
Преди първия съдийски сигнал пък бе организирано специално празненство в чест на Серхио Бускетс.
Преди броени дни той обяви, че след края на сезона ще прекрати кариерата си.
Бускетс официално обяви, че слага край на славната си кариера
Бускетс излезе на терена заедно със семейството си и бе посрещнат от шпалир от всички останали 21 футболисти. Преди самото начало на двубоя пък съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас награди звездата на клуба.
Меси изигра поредния си силен мач и успя да заформи хеттрик от асистенции. Първата от тях дойде в 32-рата минута, когато Тадео Аленде откри резултата.
След това носителят на осем “Златни топки” подаде и за попадението на бившия си съотборник от Барселона Жорди Алба в 3-тата минута на добавеното време на първата част.
След почивката гостите опитаха да се върнат в срещата и намалиха изоставането си с гол на Дор Тургеман в 59-ата минута.
Това обаче само направи загубата на Ню Инглънд Революшън по-почетна, тъй като “чаплите” вкараха още два гола.
Първият от тях дойде секунди след подновяването на играта в 60-ата минута, когато Меси помогна на Аленде да вкара второто си попадение за вечерта, а съвсем скоро — в 63-тата минута — Жорди Алба оформи крайния резултат.
До края на редовния сезон Интер Маями ще има още два мача, които ще бъдат срещу Атланта Юнайтед (12.10) и Нашвил (19.10).