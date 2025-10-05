Интер Маями се върна към победите, грандиозно шоу почете Бускетс

Отборът на Интер Маями стигна до ценен успех с 4:1 срещу борещия се единствено за собствената си чест тим на Ню Инглънд Революшън в срещата от редовния сезон на американската Мейджър лийг Сокър.

Victoria en casa 🤩🏠 pic.twitter.com/GNh2hzGqvi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Победата позволи на “чаплите” да запазят допустима дистанция до второто място в класирането на Източната конференция, което би им позволило да изтеглят по-лек съперник за плейофите. Съперникът от Ню Инглънд Революшън няма шансове за класиране за мачовете след края на редовния сезон.

И тази вечер Хавиер Масчерано успя да започне с всичките си големи звезди в лицето на Лионел Меси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Алба. На линия бе и попълнението от летния трансферен прозорец в лицето на Родриго Де Пол.

Eleven names, one purpose 🫡💗 pic.twitter.com/4oYeJ5JATY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 4, 2025

Преди първия съдийски сигнал пък бе организирано специално празненство в чест на Серхио Бускетс.

Un maestro, un líder, una leyenda ✨💗 pic.twitter.com/euFjDliYr7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Преди броени дни той обяви, че след края на сезона ще прекрати кариерата си.

Бускетс официално обяви, че слага край на славната си кариера

Бускетс излезе на терена заедно със семейството си и бе посрещнат от шпалир от всички останали 21 футболисти. Преди самото начало на двубоя пък съсобственикът на Интер Маями Хорхе Мас награди звездата на клуба.

A 5️⃣pecial tribute 💫



Tonight, we celebrate @busi — a maestro still writing his story in pink 💗 pic.twitter.com/arydbkndkT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Меси изигра поредния си силен мач и успя да заформи хеттрик от асистенции. Първата от тях дойде в 32-рата минута, когато Тадео Аленде откри резултата.

Definición precisa de Tadeo Allende 👊🔥 VAMOSSS pic.twitter.com/il9XEdclUy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

След това носителят на осем “Златни топки” подаде и за попадението на бившия си съотборник от Барселона Жорди Алба в 3-тата минута на добавеното време на първата част.

MESSI ➡️ JORDI 🔥🤩 pic.twitter.com/5sURnF9y3i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

След почивката гостите опитаха да се върнат в срещата и намалиха изоставането си с гол на Дор Тургеман в 59-ата минута.

Това обаче само направи загубата на Ню Инглънд Революшън по-почетна, тъй като “чаплите” вкараха още два гола.

Grande Tadeoooo! Doblete del goleador ✌️💥 pic.twitter.com/PykqRGjGIT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Първият от тях дойде секунди след подновяването на играта в 60-ата минута, когато Меси помогна на Аленде да вкара второто си попадение за вечерта, а съвсем скоро — в 63-тата минута — Жорди Алба оформи крайния резултат.

Goaaaaal from Jordi AGAIN! VAMOS! 😎👊 pic.twitter.com/8wYsg9ZZzm — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

До края на редовния сезон Интер Маями ще има още два мача, които ще бъдат срещу Атланта Юнайтед (12.10) и Нашвил (19.10).