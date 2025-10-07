Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

Легендарният бивш бранител на Барселона и Испания Жорди Алба обяви, че прекратява футболната си кариера в края на настоящия сезон. 36-годишният ляв бек на Интер Маями стори това в специално видео. Преди две седмици същото обяви и друга легенда - халфът Серхио Бускетс, който дълги години бе съотборник на Алба в Барселона и националния отбор, а сега и в Интер Маями.

Бускетс официално обяви, че слага край на славната си кариера

"Здравейте на всички, дойде моментът да затворя един изключително важен етап от живота си. Взех решението да сложа край на кариерата си на професионален футболист след края на този сезон. Правя го с абсолютна убеденост, с чувство на пълнота и щастие", казва във видеото Алба, който премина в Интер Маями през 2023 г. след 11 прекарани години в Барселона.

🚨| 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Jordi Alba RETIRES from football.



Thank you, legend! ❤ pic.twitter.com/eLavKU1hzr — BarçaTimes (@BarcaTimes) October 7, 2025

"Защото чувствам, че извървях този път с цялата възможна страст. И че сега е точният момент да отворя нов етап и да затворя предишния с най-доброто усещане. Футболът ми даде абсолютно всичко. Благодаря на всички мои съотборници, треньори, щабове, служители на клубовете и съперници, които ме караха да давам най-доброто от себе си", добавя той, като благодари и на всички отбори, през които е играл в славната си кариера.

"Искам да благодаря специално на клубовете, които белязаха живота ми. На Атлетико Сентро Оспиталeнсе, където всичко започна. На Валенсия, клубът, който ми даде възможност да сбъдна мечтата си да дебютирам в Примера дивизион.

Jordi Alba has announced his retirement, what an unbelievable career he's had! 🇪🇸🌟



👕 793 games

⭐️ 217 G/A

⚽️ 60 goals

🅰️ 157 assists

🏆 6x La Liga

🏆 1x Champions League

🏆 1x EURO'S

🏆 1x UEFA Super Cup

🏆 1x Club World Cup

🏆 5x Copa del Rey

🏆 4x Spanish Super Cup

🏆 1x… pic.twitter.com/IaneErJEcf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 7, 2025

На ФК Барселона, клубът на живота ми, който ме видя да раста като дете и ми позволи да достигна върха на кариерата си, да изживея повече от едно незабравимо десетилетие и да спечеля всички възможни титли. На националния отбор на Испания – горд съм, че носих тази фланелка, и съм благодарен, че съм част от историята ти. И накрая, на Интер Маями – благодаря, че ми отворихте вратите си, приехте ме с обич и ми дадохте възможността да завърша това пътуване, наслаждавайки се до последния момент", завършва Алба, като не пропуска да благодари и на семейството си и феновете.

"Всичко, което съм постигнал, съм го направил с мисъл за вас. Тази кариера е и ваша. Обичам ви. Днес затварям тази глава, знаейки, че съм дал всичко от себе си. Футболът е бил, е и винаги ще бъде съществена част от живота ми. Благодаря ти, футбол. Благодаря ти за толкова много".

Un latéral unique.

Histoire du Barça.

Merci, Jordi Alba. pic.twitter.com/42zzQN7Bhu — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) October 7, 2025

Алба е шесткратен шампион на Испания с Барселона, като печели с каталунците още Шампионската лига през 2015 г. и световното клубно първенство през същата година, както и пет пъти Купата на краля и четири пъти Суперкупата на Испания. С националния отбор на Испания футболистът спечели Евро 2012 и Лигата на нациите през 2023 г.

За Барселона Алба изигра 459 мача и има 27 гола и 99 асистенции за тима, а за "Ла Фурия" бранителят записа 93 срещи с 10 попадения. С право той е считан за един от най-добрите леви бекове в историята на футбола.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jordi Alba has announced he will retire from professional football after the MLS season finishes.



He's played over 800 games, scored 54 goals, and won 21 trophies in his career.



One of the most successful left-backs ever. 🇪🇸👋 pic.twitter.com/k3Le6cT8mk — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) October 7, 2025

С оттеглянето на 36-годишния Жорди Алба и 37-годишния Бускетс се затваря една историческа страница за испанския футбол. Двама от най-верните приятели на Лео Меси, който пожела да бъде заобиколен от тях по време на престоя си в МЛС, изживяват последните си дни като футболисти.

Снимки: Imago