Изчисленията показват: Арсенал е с 87% шанс за титлата в Англия

  • 10 яну 2026 | 01:01
  • 292
  • 1
Арсенал е категоричен фаворит за титлата в английското първенство по футбол и има почти 87% шанс да стане шампион, сочи симулация на сезона на статистическата платформа Opta. "Артилеристите" завършиха 0:0 с Ливърпул в четвъртък, но водят с шест точки на Манчестър Сити след 21 кръга.

Според Opta, Арсенал има 86.8% шанс да стане шампион, а Сити е само с 8.9%. Трети в класацията с 4.2% е Астън Вила, а Ливърпул е само с 0.1% в защитата на миналогодишния си трофей. Това са единствените четири отбора, на които статистиците от Opta дават шанс за титла.

Според класацията, Уест Хем, Бърнли и Уулвърхемптън със сигурност ще изпаднат от Висшата лига през тази година.

Прогнозите на Opta са оформени предвид силата на съперниците до края на шампионата и след хиляди компютърни симулации на оставащите мачове. Финалната прогноза показва колко често съответният отбор е бил на определено място, а според разширената статистика Арсенал е бил шампион в 86.77% от симулациите.

Снимки: Gettyimages

