Алжир потърси брата на Килиан Мбапе

  • 10 яну 2026 | 01:30
  • 190
  • 0
От националния отбор на Алжир, който ще играе четвъртфинал за Купата на африканските нации срещу тима на Нигерия, са се свързали с брата на Килиан Мбапе - Итън, който е халф на Лил в момента, пише вестник "Льо Паризиен".

Итън Мбапе е французин по произход, но има и корени от Алжир, тъй като родителите на майка му Файза Ламари са кабили.

За момента 19-годишният Итън Мбапе е получавал повиквателни за националните тимове на Франция до 16 и до 19 години, но той няма мач за тези отбори. От Алжир имат сериозен интерес той да стане национал на страната, като по този начин изпреварят "петлите", където той би имал и много по-голяма конкуренция.

Итън бе забелязан в компанията на брат си Килиан и баща си Уилфрид на стадиона в Маракеш, където присъстваха на равенството между Камерун и Кот д'Ивоар (1:1). Той следи и мачовете на тима на Алжир на КАН. Трябва да се отбележи, че той е много близък с националите на "пустинните лисици" Набил Бенталеб и Айса Манди, които са негови съотборници в Лил.

За тима на Алжир вече играе един от синовете на Зинедин Зидан - Люка, който пази с успех вратата на отбора от началото на турнира за Купата на африканските нации.

Снимки: Gettyimages

