  3. Меси към Алба: Ще е странно да погледна наляво и да не те видя там. Кой ще ми подава сега?

  • 7 окт 2025 | 23:31
  • 600
  • 0

Лионел Меси реагира емоционално на новината, че неговият дългогодишен съотборник и приятел Жорди Алба прекратява професионалната си кариера.

Бившият испански национал обяви решението си да се оттегли в края на сезона чрез публикация в социалната мрежа Инстаграм.

„Благодаря ти за всичко, Жорди. Ще ми липсваш много“, написа аржентинската звезда в коментар под съобщението на своя съотборник в Интер Маями.

„След толкова много преживявания заедно, ще ми бъде много странно да погледна наляво и да не те видя там... Невероятно е колко много асистенции ми направи през всичките тези години... Кой ще ми подава сега?“, добави Меси.

Снимки: Gettyimages

