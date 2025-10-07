Меси към Алба: Ще е странно да погледна наляво и да не те видя там. Кой ще ми подава сега?

Лионел Меси реагира емоционално на новината, че неговият дългогодишен съотборник и приятел Жорди Алба прекратява професионалната си кариера.

Бившият испански национал обяви решението си да се оттегли в края на сезона чрез публикация в социалната мрежа Инстаграм.

Още една легенда на Барселона и Испания обяви края на кариерата си

„Благодаря ти за всичко, Жорди. Ще ми липсваш много“, написа аржентинската звезда в коментар под съобщението на своя съотборник в Интер Маями.

„След толкова много преживявания заедно, ще ми бъде много странно да погледна наляво и да не те видя там... Невероятно е колко много асистенции ми направи през всичките тези години... Кой ще ми подава сега?“, добави Меси.

Снимки: Gettyimages