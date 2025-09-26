Бускетс официално обяви, че слага край на славната си кариера

Серхио Бускетс официално обяви решението си, че слага край на своята футболна кариера след края на настоящия сезон. 37-годишният футболист прекара по-голямата част от професионалния си път в отбора на Барселона, с който спечели девет пъти титлата в Ла Лига, три пъти Шампионската лига, седем пъти Купата на Краля, три пъти Световното клубно първенство и три пъти Суперкупата на Европа. През 2023 година той премина в Интер Маями, където и ще приключи кариерата си.

“Сърдечни благодарности на всички и на футбола за всичко. Винаги ще бъдете част от тази красива история. Чувствам, че е дошло времето да се сбогувам с кариерата си на професионален футболист. Почти 20 години се наслаждавах на тази невероятна история, за която винаги съм мечтал. Оттеглям се много щастлив, горд, изпълнен с емоции и най-вече благодарен... Много благодаря на всички, до скоро“, заяви Бускетс, който завърши прощалното си видео с фразата „всеки край е ново начало“.

В своето обръщение Бускет благодари последователно на Барселона, испанския национален отбор, Интер Маями, всичките си колеги, с които е работил през годините, и семейството си.

Бускетс е световен и европейски шампион с отбора на Испания, за който изигра 143 мача.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages