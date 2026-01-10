Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. МК Донс
  3. Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

  • 10 яну 2026 | 00:30
  • 1121
  • 0
Филип Кръстев и Оксфорд продължават с дузпи за ФА Къп

Отборът на Оксфорд Юнайтед се добра до четвъртия кръг на ФА Къп след успех с дузпи в гостуването си на МК Донс. В редовното време двата тима не излъчиха победител и срещата завърши 1:1, но при дузпите гостите ликуваха. Българският национал Филип Кръстев също имаше учасите в мача, появявайки се като смяна в 65-ата минута.

МК Донс пръв взе преднина в мача, благодарение на гол на Аарън Колинс в 34-тата минута.

Оксфорд обаче изравни в началото на второто полувреме, а точен бе Уил Ланкшиър в 52-рата миунта.

В редовното време и продълженията не бе излъчен победител и се наложи да бъдат изпълнени дузпи. Там домакините пропуснаха два пъти от бялата точка, докато всички изпълнители на Оксфорд бяха точни и "биковете" ликуваха с 4:3. Кръстев не получи шанс да бие дузпа.

Междувременно си изиграха още три мача от третия кръг на турнира. Голямата изненада поднесе Рексъм, който отстрани елитния Нотингам Форест след драматично 3:3 в редовното време и дузпи.

Порт Вейл също продължава напред след успех с 1:0 над Флийтууд, а Уигън спечели със същия резултат като гост на Престън.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Алжир потърси брата на Килиан Мбапе

Алжир потърси брата на Килиан Мбапе

  • 10 яну 2026 | 01:30
  • 190
  • 0
Изчисленията показват: Арсенал е с 87% шанс за титлата в Англия

Изчисленията показват: Арсенал е с 87% шанс за титлата в Англия

  • 10 яну 2026 | 01:01
  • 292
  • 1
Реал Сосиедад пречупи Хетафе след късна драма

Реал Сосиедад пречупи Хетафе след късна драма

  • 10 яну 2026 | 00:14
  • 326
  • 0
Айнтрахт и Борусия (Д) сътвориха истински трилър в първия мач за годината

Айнтрахт и Борусия (Д) сътвориха истински трилър в първия мач за годината

  • 9 яну 2026 | 23:37
  • 1736
  • 0
Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

  • 9 яну 2026 | 23:00
  • 2713
  • 2
Ел Шаарауи е пред раздяла с Рома

Ел Шаарауи е пред раздяла с Рома

  • 9 яну 2026 | 22:36
  • 782
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

Неудържим Везенков отново се разправи с Байерн Мюнхен

  • 9 яну 2026 | 23:17
  • 6640
  • 10
Пирин има нов собственик

Пирин има нов собственик

  • 9 яну 2026 | 19:40
  • 16791
  • 35
Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

Боримиров каза за селекцията и отсече: Левски е изряден, очакваме удари под кръста

  • 9 яну 2026 | 15:08
  • 27182
  • 164
Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

Свеждат до минимум междинните кръгове в efbet Лига, комисия ще инспектира терените на отборите от елита

  • 9 яну 2026 | 13:20
  • 22204
  • 24
Везенков с нов връх в кариерата си

Везенков с нов връх в кариерата си

  • 10 яну 2026 | 00:20
  • 1161
  • 0
Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

Катастрофа за Цървена звезда, Барса не прости на Партизан в Евролигата

  • 9 яну 2026 | 23:38
  • 3666
  • 0