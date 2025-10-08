Рамос към Алба: Футболът винаги ще те помни

Бившият защитник на Реал Мадрид и настоящ играч на Монтерей Мексико Серхио Рамос написа емоционално съобщение в социалните мрежи по повод решението на Жорди Алба да сложи край на кариерата си в края на годината. Двамата дълги години бяха съперници в Ла Лига като футболисти на Реал Мадрид и Барселона, но бяха и съотборници в националния тим на Испания.
"Скъпи мой Жорди, колко приключения, сблъсъци и моменти споделихме! Колко успехи и триумфи споделихме с националния отбор! Тръгваш си като страхотен ляв бек и страхотен играч на испанския футбол. Футболът ще ти липсва, но винаги ще те помни. Големи прегръдки и целувки, братко“, написа Рамос в социалната мрежа X.
Алба по-рано обяви, че ще се оттегли от футбола в края на настоящия сезон в MLS