Мароко тушира Камерун по пътя към 1/2-финалите, Браим Диас с нов гол

Домакинът Мароко зарадва феновете си, достигайки до 1/2-финалите в турнира за Купата на африканските нации. "Атласките лъвове" се справиха с Камерун, побеждавайки го с 2:0 в срещата помежду им от 1/4-финалите, играна на стадион "Принц Моле Абдала" в Рабат. Браим Диас отбеляза дежурния си гол в 27-ата минута, като продължава да пише история с пето поредно попадение в турнира. Вторият гол пък бе за Исмаел Сайбари в 74-тата минута.
Мароко бе по-опасният от двата отбора и в 27-ата минута стигна и до откриване на резултата. Ашраф Хакими центрира от корнер, Аюб Ел Кааби стреля с глава, а Браим Диас отблизо отклони топката във вратата за 1:0.
Домакините продължиха да създават по-добрите възможности, като в 38-ата минута Абде Езалзули стреля от границата на наказателното поле, но покрай вратата.
След това в 45-ата минута Ел Кааби пропусна отличен шанс за гол, като се освободи в наказателното поле, но стреля неточно.
В 61-вата минута отново Ез Абде стреля с глава след центриране от корнер и топката профуча над напречната греда.
В 74-тата минута логичното се случи и Мароко стигна и до втори гол. Ез Абде центрира от фаул, топката стигна до непокрития Исмаел Сайбари, който стреля във вратата за 2:0.
Така Мароко спечели мача напълно заслужено и ще играе на 1/2-финалите, като е с още една крачка по-близо до трофея. В следващия етап домакините ще имат за съперник победителя от сблъсъка между Алжир и Нигерия.
Снимки: Imago