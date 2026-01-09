Айнтрахт и Борусия (Д) сътвориха истински трилър в първия мач за годината

Първият мач за новата 2026 година в Бундеслигата предложи истинско зрелище. Отборите на Айнтрахт (Франкфурт) и Борусия (Дортмунд) не се победиха в луд мач, завършил при резултат 3:3. Гостите на два пъти повеждаха с голове на Максимилиан Байер в 10-ата и Феликс Нмеча в 68-ата минута, но и в двата случая допуснаха изравняване след точни изстрели на Джан Узун от дузпа в 21-вата и Юнес Ебнуталиб в 71-вата минута. След това домакините излязоха напред в 92-рата минута чрез Махмуд Дауд, но в 96-ата Карни Чуквуемека вкара третия гол за вестфалци и оформи крайното 3:3.
Срещата започна отлично за Борусия и още в 10-ата минута резултатът бе открит. Юлиан Риерсон центрира отдясно и Масимилиан Байер засече топката във вратата за 0:1.
Реакцията на Айнтрахт не закъсня и в 21-вата минута домакините си спечелиха дузпа. Серу Гираси изрита Робин Кох и съдията посочи бялата точка, а Джан Узун бе точен за 1:1.
След това и двата тима имаха добри положения, преди в 68-ата минута гостите отново да си върнат преднината. Феликс Нмеча стреля по земя извън наказателното поле, топката се отби от гредата и се търкулна в мрежата за 1:2.
Само три минути обаче бяха нужни на домакините отново да изравнят. Арно Калимуендо пусна пас в коридор за Юнес Ебнуталиб, който изскочи зад защитата и вкара за 2:2.
Драмата обаче продължи и в добавеното време. Първо в 91-вата минута изстрел на Нико Шлотербек се отби от напречната греда.
Минути по-късно Айнтрахт за пръв път поведе в мача. Махмуд Дауд овладя една лошо изчистена топка в наказателното поле и с прекрасен диагонален удар отбеляза с помощта на гредата.
Това обаче не бе всичко. Този път Борусия успя да реагира и да се добере до точката секунди преди края. В 96-ата минута топката бе пратена пред вратата, Карим Адейеми се размина с нея, но Карни Чуквуемека се включи от задна позиция и успя да отбележи за крайното 3:3.
Този резултат обаче не бе най-желания и за двата отбора. Айнтрахт остава на 7-ото място с 26 точки и пропусна да се изкачи в зона "Европа". Борусия пък пропусна добър шанс да скъси по-сериозно изоставането си от лидера Байерн (Мюнхен), като остава на 2-рото място с 33 точки, но с цели 8 зад баварците, които са и с мач по-малко.
Снимки: Gettyimages