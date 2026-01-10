Реал Сосиедад пречупи Хетафе след късна драма

Реал Сосиедад постигна драматична победа с 2:1 в гостуването си на Хетафе от 19-ия кръг на Ла Лига. Баските поведоха чрез Брайс Мендес в 36-ата минута, но големите вълнения дойдоха в самия край на мача. Първо домакините изравниха чрез Хуанми в 90-ата минута, но след това Йон Арамбуру донесе успеха на гостите в 96-ата минута.

Реал Сосиедад започна по-добре мача и пръв взе преднина. Това се случи в 36-ата минута, когато Брайс Мендес отбеляза красив гол с воле от границата на наказателното поле.

В 90-ата минута обаче Хетафе успя да изравни. Топката бе пратена с дълъг пас в пеналта, Мауро Арамбари отклони с глава към Хуанми, който отблизо отбеляза за 1:1.

Това обаче не бе всичко. В 96-ата минута при едно центриране от корнер вратарят на Хетафе излезе неразчетено и Йон Арамбуру с глава порази опразнената врата за крайното 1:2.

Така Реал Сосиедад се изравни по точки с днешния си съперник и дори го изпревари в класирането. Баските вече са на 10-ата позиция, а Хетафе е 11-ти, като и двата тима имат по 21 точки.