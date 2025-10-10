Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Слушай на живо: България - Турция

Новият селекционер на България Александър Димитров даде пресконференция преди утрешния сблъсък с Турция от квалификациите за Мондиал 2026. Специалистът заяви, че ще изглеждаме доста по-агресивно спрямо мачовете с Испания и Грузия през септември. Събитието беше излъчено на живо в Sportal.bg.

Потвърдено: Кирил Десподов остава капитан на България

"Искам да поздравя Карлос Насар! Той е пример за всички нас. Групата е изключително тежка. На първите три места, разбира се, са силни отбори. Утре ни очаква тежък мач, надявам се да покажем своя максимум. Ще се опитаме да бъдем много по-агресивни спрямо първите два мача, да излезем да играем много по-добре, да притиснем максимално противника. Надявам се да видим утре това, за което работихме.

Димитър Митов: Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре

Ясно е, че турският отбор разполага с много добри футболисти. Дори да подходиш към някого индивидуално, друг може да те изненада. Ясно е, че Арда Гюлер е най-голямата им звезда, моторът на отбора, около него се гради, но дори да го обезвредим, от някой негов колега може да дойде опасността. Турците имат много силен отбор до 21 години, със силни индивидуалности. Играхме наскоро и победихме с 1:0, като подходихме по същия начин - не индивидуално, а отборно. Колективът е най-важен.

Поздравление за Станимир Стоилов за това, което прави в Гьозтепе. Четох последното му интервю, знаем колко са силни турците. Говорих с Гошо Гинчев, който също познава турския футбол, с него сме обменили мисли. Имахме клипове с играта на волейболните национали - посрещане, интервюта и т.н. Трябва да създадем добър колектив! Среда, в която играчите се чувстват добре и дават максимума си. Поздравление за момчетата, защото се трудиха в много трудни метеорологични условия в Правец, нямаше мрънкане, много добре се представиха, така както искам аз. Пак казвам - въпреки много тежките метеорологични условия, няма как да контролираме природата.

Вратарят на Турция: Нашият треньор ни подготви за играта на България

Фокусът трябва да е върху мача утре. Надявам се да достигнем достойните и велики спортисти - Карлос Насар, волейболистите. Темата обаче е много обширна. За високомерно отношение от страна на Турция не съм мислил. За да станеш добър, трябва да биеш най-добрия. Турците са едни от най-добрите. За да спечелиш уважение, трябва да ги победиш", каза Александър Димитров.

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!