Димитър Митов: Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре

Слушай на живо: България - Турция

Вратарят на България Димитър Митов сподели на официалната пресконференция преди утрешната среща с Турция от световните квалификации, че отборът има качествата и желанието за победа, но трябва да го покаже. Стражът изрази надежда, че един ден футболните "лъвове" ще постигнат успехите на волейболистите, както и на Карлос Насар.

"Утре ни очаква тежък мач. Най-важното за нас е да излезем със самочувствие и увереност, да следваме тактическите указания и да дадем всичко от себе си. Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре.

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Вчера се бяхме събрали всички, за да гледаме Карлос Насар. Наистина ни кара да се чувстваме горди. Няма нищо по-хубаво от това български състезатели да ни поставят на световно ниво. Волейболистите се представиха на едно изключително ниво и сложиха България на горните места в световната ранглиста. Това ни кара да се чувстваме горди и щастливи. Дай Боже и ние да постигнем нещо подобно един ден", каза Митов.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов