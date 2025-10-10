Популярни
Последна официална тренировка на България преди дебюта на Димитров срещу Турция
Димитър Митов: Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре

  • 10 окт 2025 | 20:45
  • 228
  • 0
Слушай на живо: България - Турция

Вратарят на България Димитър Митов сподели на официалната пресконференция преди утрешната среща с Турция от световните квалификации, че отборът има качествата и желанието за победа, но трябва да го покаже. Стражът изрази надежда, че един ден футболните "лъвове" ще постигнат успехите на волейболистите, както и на Карлос Насар.

"Утре ни очаква тежък мач. Най-важното за нас е да излезем със самочувствие и увереност, да следваме тактическите указания и да дадем всичко от себе си. Имаме качествата и желанието, но трябва да го покажем утре.

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Вчера се бяхме събрали всички, за да гледаме Карлос Насар. Наистина ни кара да се чувстваме горди. Няма нищо по-хубаво от това български състезатели да ни поставят на световно ниво. Волейболистите се представиха на едно изключително ниво и сложиха България на горните места в световната ранглиста. Това ни кара да се чувстваме горди и щастливи. Дай Боже и ние да постигнем нещо подобно един ден", каза Митов.

Снимки: Борислав Цветанов

Георги Иванов влезе в комисия на ФИФА

Над 2000 фенове от Турция пристигат за мача с България

Пламен Николов: Всяка точка ще бъде голям успех за нашия отбор

Български талант впечатлява в Италия: Борислав Пенков продължава възхода си в Торино

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

Локомотив (Пд) поднови тренировки

Димитров: Ще сме много по-агресивни, искаме да притиснем максимално Турция

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!

11-те на Португалия (U21) и България (U21)

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Дубай

Франция - Азербайджан (съставите: Мбапе е сред титулярите)

Съставите на Германия и Люксембург, Нагелсман прави промени

