  1. Sportal.bg
  2. България
  Слави Шопов: Дано и ние постигнем успехи като волейболистите

Слави Шопов: Дано и ние постигнем успехи като волейболистите

  • 6 окт 2025 | 17:49
  • 1483
  • 7
Националът Станислав Шопов се надява импулсът от успеха на волейболистите ни да се прехвърли и на футболистите. Играчът на Осиек вярва, че националният отбор ще тръгне в много добра посока.

Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите
Владо Николов: С г-н Димитров сме побеждавали най-големите

“Поздравявам целия национален отбор по волейбол. Надявам се и ние да постигнем подобни успехи с един добър колектив и позитивизъм. Вярвам, че ще тръгнем в много добра посока. Щастлив съм, че съм тук и ще дадем всичко за националния отбор. Винаги се изисква време за промяна. Винаги сме давали най-доброто от себе си, като се изисква много работа и постоянство. Има невероятно футболисти в Турция и Испания, но и ние разполагаме много добри играчи. Това е най-голямото предизвикателство да премерим сили с най-добрите”, каза Шопов.

