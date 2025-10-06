Слави Шопов: Дано и ние постигнем успехи като волейболистите

Националът Станислав Шопов се надява импулсът от успеха на волейболистите ни да се прехвърли и на футболистите. Играчът на Осиек вярва, че националният отбор ще тръгне в много добра посока.

“Поздравявам целия национален отбор по волейбол. Надявам се и ние да постигнем подобни успехи с един добър колектив и позитивизъм. Вярвам, че ще тръгнем в много добра посока. Щастлив съм, че съм тук и ще дадем всичко за националния отбор. Винаги се изисква време за промяна. Винаги сме давали най-доброто от себе си, като се изисква много работа и постоянство. Има невероятно футболисти в Турция и Испания, но и ние разполагаме много добри играчи. Това е най-голямото предизвикателство да премерим сили с най-добрите”, каза Шопов.