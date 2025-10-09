От утре отварят касите на стадион "Васил Левски" за България - Турция

Слушай на живо: България - Турция

От утре феновете на България ще могат да си закупят билети за съботния мач с Турция от 21:45 часа директно от касите на стадион "Васил Левски".

"От утре (петък, 10 октомври) феновете на България ще може да си закупят билети за съботния мач с Турция от 21:45 часа директно от касите на стадион “Васил Левски”, разположени на ъгъла на ул. “Граф Игнатиев” и бул. “Евлоги и Христо Георгиеви”, както и пред централния вход на ул. “Гурко”

В петък и в събота касите ще отворят точно в 10:00 ч., като в петък ще работят до 19:00 ч., а в събота - до края на първото полувреме на мача

Можете да закупите своите билети и онлайн от системата на Eventim: https://bit.ly/3IjWuji

Напомняме, че при влизане на непълнолетни лица на стадиона родителят/настойникът е длъжен да попълни изискваната от закона декларация за придружител

ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ", написаха от БФС.