Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фратрия
  3. Фратрия се раздели със старши треньора си

Фратрия се раздели със старши треньора си

  • 12 март 2026 | 16:13
  • 740
  • 1
Фратрия се раздели със старши треньора си

Фратрия официално обяви, че Алексей Савинов вече не е старши треньор на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Към момента Фратрия се намира на второто място във Втора лига, като изостава на 8 точки от лидера Дунав.

Фратрия с шокираща загуба от Севлиево
Фратрия с шокираща загуба от Севлиево

Ето какво пишат от клуба:

Клубно изявление

ФК „Фратрия“ официално съобщава, че клубът и старши треньорът Алексей Савинов прекратяват сътрудничеството си по взаимно съгласие.

Клубът благодари на треньора за свършената работа, професионализма и приноса му в развитието на отбора.

Убедени сме, че както ФК „Фратрия“, така и треньорът ще продължат своето развитие по своя път и ще постигнат нови успехи в бъдеще.

ФК „Фратрия“ пожелава успех на Алексей Савинов в бъдещата му професионална кариера.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Европейският футболен елит се събра в Националния исторически музей

Европейският футболен елит се събра в Националния исторически музей

  • 12 март 2026 | 10:39
  • 887
  • 5
Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

Христо Стоичков е специален гост на Генералната Асамблея на Европейските лиги

  • 12 март 2026 | 10:31
  • 581
  • 3
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 3452
  • 3
Левски и ЦСКА дадоха автобусите си на Европейските лиги

Левски и ЦСКА дадоха автобусите си на Европейските лиги

  • 12 март 2026 | 10:29
  • 5179
  • 48
Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

Кристиян Стоянов на линия за Славия в "Надежда"

  • 12 март 2026 | 10:09
  • 987
  • 2
Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

Генчев с неясно бъдеще в Локо (София)

  • 12 март 2026 | 10:07
  • 2030
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

Караиванов: Не може отбор с 4 фена да казва, че са му малко парите от правата

  • 12 март 2026 | 13:56
  • 17831
  • 123
Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

Невиждан крах за английските отбори в Шампионската лига

  • 12 март 2026 | 10:55
  • 16222
  • 36
Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

Ето как Зидан, Мбапе, Белингам и Родриго се зарадваха на хеттрика на Валверде

  • 12 март 2026 | 12:53
  • 8748
  • 6
В Лига Европа става все по-интересно

В Лига Европа става все по-интересно

  • 12 март 2026 | 07:30
  • 6110
  • 6
„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

„Лигата на талантите“ с обзор на кръга при 18-годишните – грешна стъпка за лидера Септември

  • 12 март 2026 | 10:30
  • 3452
  • 3
Успешна втора операция за Малена Замфирова

Успешна втора операция за Малена Замфирова

  • 12 март 2026 | 11:30
  • 5437
  • 18