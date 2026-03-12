Фратрия се раздели със старши треньора си

Фратрия официално обяви, че Алексей Савинов вече не е старши треньор на клуба. Двете страни се разделят по взаимно съгласие. Към момента Фратрия се намира на второто място във Втора лига, като изостава на 8 точки от лидера Дунав.

Фратрия с шокираща загуба от Севлиево

Ето какво пишат от клуба:

Клубно изявление

ФК „Фратрия“ официално съобщава, че клубът и старши треньорът Алексей Савинов прекратяват сътрудничеството си по взаимно съгласие.

Клубът благодари на треньора за свършената работа, професионализма и приноса му в развитието на отбора.

Убедени сме, че както ФК „Фратрия“, така и треньорът ще продължат своето развитие по своя път и ще постигнат нови успехи в бъдеще.

ФК „Фратрия“ пожелава успех на Алексей Савинов в бъдещата му професионална кариера.