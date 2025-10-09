Португалец с назначения в турската Суперлига ще свири България - Турция

Португалецът Луиш Годиньо ще бъде главен съдия на световната квалификация от група Е между отборите на България и Турция в събота (11 октомври). От страничните линии ще му помагат Руи Тейшейра и Педро Алмейда, а Мигел Ногейра е назначен за четвърти рефер. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговарят също португалци. Андре Наркизо е главен ВАР-арбитър, а Елдер Малейро е асистент-ВАР. 39-годишният Годиньо е съдия от 2002-а година, а влиза в ранглистата на ФИФА от 2017-а година. Годиньо живее в Евора и работи като технически оператор в държавната администрация.

Изборът на УЕФА за главен съдия на срещата е доста интересен, предвид факта, че Годиньо има три мача като ВАР-съдия в турската Суперлига през пролетта. Той е бил зад монитора на срещите Бодрум – Трабзонспор (1:1), Самсунспор – Касъмпаша (0:2), Бодрум – Фенербахче (2:4) и в тези три срещи е потвърдил три дузпи. Също така мачът в София е четвърти за него тази есен като главен арбитър на международно ниво след два мача в квалификациите на клубните турнири и един в основната групова фаза на Лига Европа.

Досегът му с българския футбол е доста далечен. На 9 юли 2019 година той е в София, за да ръководи първата среща от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между ЦСКА и ОФК Титоград (Черна гора). На стадион "Българска армия" "червените" бият с 4:0 с голове на Евандро, Тиаго Родригес и Жеферсон и Кристиян Малинов.

Снимки: Imago