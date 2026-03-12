Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Сектор "Г": Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири

Сектор "Г": Не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири

  • 12 март 2026 | 15:54
  • 2047
  • 20

Сектор "Г", чрез своята официална страница във "Фейсбук", призова феновете на ЦСКА да подкрепят отбора при гостуването на Лудогорец, защото "червените" не подаряват точки и не правят шпалири.

“Армейци,

В събота предстои първият от многото тежки сблъсъци, в които ще влезем до края на шампионата - гостуване в Разград от 17:45 ч. Излишно е да обясняваме значимостта и заряда на този мач, а диаметрално противоположните светове, в които съществуваме с неуважаемите господа и шепата им симпатизанти вещае само едно - борба за победа от началото до края.

Говорейки за успеха бихме искали да внесем едно важно идеологично пояснение относно евентуалното влияние, което този мач би оказал на крайното класиране в шампионата. ЦСКА трябва да играе винаги само и единствено за победа и нищо по-малко, без значение съперника и обстоятелствата. Ние не влизаме в схеми, не подаряваме точки и не правим шпалири за разлика от едни други обитатели на крайните квартали на София.

Така че ви молим да загърбите всички предразсъдъци и да направите единственото значимо и важно нещо, което се изисква от нас - подкрепа за любимия отбор от първата до последната секунда!

Ще се видим в Разград, защото ЦСКА зове! Напред, червените!", гласи обръщението.

