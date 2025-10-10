Над 2000 фенове от Турция пристигат за мача с България

Слушай на живо: България - Турция

Над 2000 фенове от Турция ще подкрепят националния си отбор срещу България утре. Двата тима се изправят един срещу друг в трети двубой от група Е на световните квалификации. Сблъсъкът на стадион "Васил Левски" е от 21:45 часа и ще бъде ръководен от португалеца Луиш Годиньо.

Поради огромния интерес от страна на гостуващите привърженици, в сектор Г ще бъдат отворени още блокове за запалянковците на Турция, които живеят на родна земя, научи Sportal.bg.

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Очаква се на трибуните на Националния стадион да има около 20 000 зрители. До този момент са продадени близо 17 000 билета, 7000 от които са пакетните - за трите домакинства срещу Испания, Турция и Грузия.

До този момент "лъвовете" загубиха от Испания (0:3) и Грузия (0:3), докато югоизточните ни съседи постигнаха драматичен успех над грузинците с 3:2, но допуснаха тежко поражение от европейския шампион с 0:6 у дома.