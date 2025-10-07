Велковски: Ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим

Димитър Велковски, който се завръща в националния отбор след тригодишна пауза, е убеден, че "лъвовете" имат сили да покажат по-добро лице в близко бъдеще. Защитникът на Арда призна, че той и съотборниците му трябва да гледат какво правят волейболните национали и да черпят от тяхното самочувствие. Според него Испания е бъдещият световен шампион и затова България няма какво да губи в предстоящия мач между двата отбора от световните квалификации.

"Познавам Александър Димитров доста добре от юношеските ни гарнитури. Знам на какво е способен, така че се надявам да вдигнем отбора. Смятам, че последните 2-3 години възрастта на националния отбор е ниска. Много млади момчета, които играят и в клубните си отбори, добиват лека-полека опит. Имаме добри футболисти, на които им трябва време да добият самочувствие чрез игровите минути в европейските мачове", заяви пред БНТ 30-годишният Велковски.

"За мен Испания е бъдещият световен шампион. Турция е изключителен отбор, така че ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим в крайна сметка", добави бранителят.

Велковски стана поредният футболен национал, който поздрави волейболистите ни за спечеления сребърен медал от световното първенство в Филипините.

"Изключителни момчета с изключителен успех, смирени. За нас това е голям успех за България. Трябва да гледаме тези момчета, как се представят и да черпим от тяхното самочувствие", допълни националът.