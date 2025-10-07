Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Велковски: Ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим

Велковски: Ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим

  • 7 окт 2025 | 16:57
  • 345
  • 0
Велковски: Ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Турция

Димитър Велковски, който се завръща в националния отбор след тригодишна пауза, е убеден, че "лъвовете" имат сили да покажат по-добро лице в близко бъдеще. Защитникът на Арда призна, че той и съотборниците му трябва да гледат какво правят волейболните национали и да черпят от тяхното самочувствие. Според него Испания е бъдещият световен шампион и затова България няма какво да губи в предстоящия мач между двата отбора от световните квалификации.

Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан
Димитров: Имаме методи, по които ще видим кой може да е капитан

"Познавам Александър Димитров доста добре от юношеските ни гарнитури. Знам на какво е способен, така че се надявам да вдигнем отбора. Смятам, че последните 2-3 години възрастта на националния отбор е ниска. Много млади момчета, които играят и в клубните си отбори, добиват лека-полека опит. Имаме добри футболисти, на които им трябва време да добият самочувствие чрез игровите минути в европейските мачове", заяви пред БНТ 30-годишният Велковски.

"За мен Испания е бъдещият световен шампион. Турция е изключителен отбор, така че ще дадем всичко от себе си и се надявам да покажем самочувствие, защото ние няма какво да губим в крайна сметка", добави бранителят.

Велковски стана поредният футболен национал, който поздрави волейболистите ни за спечеления сребърен медал от световното първенство в Филипините.

"Изключителни момчета с изключителен успех, смирени. За нас това е голям успех за България. Трябва да гледаме тези момчета, как се представят и да черпим от тяхното самочувствие", допълни националът.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Николай Христозов: Да продължим напред

Николай Христозов: Да продължим напред

  • 7 окт 2025 | 15:51
  • 370
  • 0
Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

Монтана ще проведе лагер в Банско по време на паузата

  • 7 окт 2025 | 15:11
  • 402
  • 0
ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

ЦСКА 1948 замина на лагер в Банско, обяви две контроли

  • 7 окт 2025 | 14:55
  • 610
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 960
  • 0
Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

Левски посрещна испански специалист в спортните иновации

  • 7 окт 2025 | 14:03
  • 1449
  • 0
Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

Музеят на Христо Стоичков удължава експозицията за Трифон Иванов

  • 7 окт 2025 | 13:12
  • 528
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13317
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36454
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2163
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10319
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20274
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23945
  • 27