  1. Sportal.bg
  2. България
  Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

9 окт 2025 | 15:17

  • 9 окт 2025 | 15:17
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!
Слушай на живо: България - Турция

Бившият национал Радостин Кишишев се изказа остро срещу представянето на "лъвовете" срещу Испания в началото на септември. Според него дори при загубата с 1:6 от иберийците на Мондиал'98 не сме изгледали толкова зле. Бургазлията беше в "Гостът на Sportal.bg", където говори по различни теми. Бившата звезда на Нефтохимик, Ловеч, Бурсаспор, Чарлтън и Лийдс определи като най-доброто решението за назначение на Александър Димитров начело на националите.

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

"Страхлива и безпомощна България видях, всичко свързано с тези две думи. Ние не минахме центъра. Във Франция паднахме с 1:6, но не играхме слабо, дузпа не ни дадоха, върнахме гол, последните десет минути ни вкараха три гола и стана такъв резултатът. Тогава, на този мач, се разпаднаха четвъртите в света. На Евро'96 играхме равностойно с испанците, може би трябваше да ги победим. Представихме се достойно, дори на световното първенство. Да, паднахме с 1:6, но беше в пъти по-добре, отколкото сега.

Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите
Кишишев: Литекс го няма вече за съжаление, беше трън в очите на останалите

Няма какво да губим срещу Турция. Ясно е, че каквото и да правим в тези квалификации нямаме шанс за нищо. Страх ни е, треньорите ги е страх да се надиграваме. Да, най-вероятно нямаме качества, но не се опитваме нищо. Мисля, че назначението на Александър Димитров е най-доброто. Той познава обстановката, няма непознат футболист, който да не е тренирал. Той най-добре познава качествата на тези момчета. Да им вдъхне малко кураж. Да, да не са страхливи.

11 Пресконференция на Александър Димитров

Играеш за чест. Даваш си сърцето на терена, пък колкото са ти качествата, толкова. Виждате в Англия - аматьори се противопоставят на отбори от Висшата лига. Просто на хъс, с бягане, другите малко са ги подценили и се противопоставят. Трябва да имат сърца и капацитет. Ние отстъпваме по всички футболни показатели, дори на отбори от средно европейско ниво. Не можем да отлепим ютията, както казваше Любо Пенев. Егати ютията, колко кила тежи тази ютия.

Над 15 000 продадени билета за България - Турция
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Предпочитам да нямам лице на клубния футбол Лудогорец, но да имам национален отбор. Проблемите са много. Трябва да се спре корупцията на ниските нива. В София колко клуба има - 200, 300? А има добри футболисти в ранните възрасти", каза Тинката.

