Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Слушай на живо: България - Турция

Над 15 000 са продадените билети за мача между България и Турция от квалификациите за Мондиал 2026, разбра Sportal.bg. Двубоят на стадион "Васил Левски" е в събота (11 октомври) от 21:45 часа.

Най-много пропуски са закупени за секторите А и В, където цената на един входен талон е съотвено 100 лв. и 70 лв. За секторите Б и Г феновете плащат по 40 лв, а за "лъвчетата" - по 60 лв.

7000 от тези 15 000 са пакетните билети за трите домакинства - срещу Испания, Турция и Грузия. В оставащите два дни до срещата се очаква бройката на продадените пропуски да нарасне и на трибуните да има около 20 000 зрители.

До този момент "трикольорите" загубиха от Испания (0:3) и Грузия (0:3), докато турците постигнаха драматичен успех над грузинците с 3:2, но допуснаха тежко поражение от европейския шампион с 0:6 у дома.