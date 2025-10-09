Популярни
Очаквайте в 14:00 Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg"
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 4119
  • 2
Слушай на живо: България - Турция

Над 15 000 са продадените билети за мача между България и Турция от квалификациите за Мондиал 2026, разбра Sportal.bg. Двубоят на стадион "Васил Левски" е в събота (11 октомври) от 21:45 часа.

Най-много пропуски са закупени за секторите А и В, където цената на един входен талон е съотвено 100 лв. и 70 лв. За секторите Б и Г феновете плащат по 40 лв, а за "лъвчетата" - по 60 лв.

Десподов остава капитан на България
Десподов остава капитан на България

7000 от тези 15 000 са пакетните билети за трите домакинства - срещу Испания, Турция и Грузия. В оставащите два дни до срещата се очаква бройката на продадените пропуски да нарасне и на трибуните да има около 20 000 зрители.

До този момент "трикольорите" загубиха от Испания (0:3) и Грузия (0:3), докато турците постигнаха драматичен успех над грузинците с 3:2, но допуснаха тежко поражение от европейския шампион с 0:6 у дома.

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"
  • 9 окт 2025 | 09:53

БФС с голямо дарение за фондация "Слънчеви деца 2024"

  • 9 окт 2025 | 09:53
  • 2525
  • 3
Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец
  • 9 окт 2025 | 09:30

Академик (Пловдив) остана единственият отбор с пълен актив от точки в Елитната група до 16 години след грешна стъпка на Лудогорец

  • 9 окт 2025 | 09:30
  • 700
  • 0
Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор
  • 9 окт 2025 | 09:25

Александър Димитров разговаря с лидерите в националния отбор

  • 9 окт 2025 | 09:25
  • 2022
  • 2
Поляци следят изявите на Питас

Поляци следят изявите на Питас

  • 9 окт 2025 | 09:09
  • 3298
  • 8
Левски постави цена на Марин Петков

Левски постави цена на Марин Петков

  • 9 окт 2025 | 09:04
  • 13620
  • 0
Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години
  • 9 окт 2025 | 09:00

Две столични дербита приковават вниманието в Елитната група до 15 години

  • 9 окт 2025 | 09:00
  • 638
  • 0
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?
  • 9 окт 2025 | 13:26

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 820
  • 0
Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!
  • 9 окт 2025 | 13:13

Радостин Кишишев в "Гостът на Sportal.bg" - очаквайте на живо!

  • 9 окт 2025 | 13:13
  • 414
  • 0
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието
  • 9 окт 2025 | 07:23

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 19161
  • 13
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба
  • 9 окт 2025 | 10:53

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 13604
  • 9
Световните квалификации се завръщат с осем мача
  • 9 окт 2025 | 07:40

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 11001
  • 1