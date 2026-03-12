Етър преподписа с капитана си

Капитанът на Етър Георги Александров подписа нов договор с клуба. Контрактът на бранителя е за срок от две години. 24-годишният футболист вече има 120 мача за "болярите". В тях той е отбелязал 5 гола и е направил 3 асистенции.

Фен клуб "Етър" дари емблемата на футболния клуб

Ето какво написаха от Етър:

"Боляри,

още една чудесна новина в навечерието на дербито!

Ръководството на Етър в лицето на председателя на УС Любомир Филипов и капитанът на "виолетовите" Георги Александров днес преподписаха нов договор за още 2 години!

Сегашният контракт с бранителя изтичаше през лятото на тази година, но Александров ще продължи да носи виолетовия екип поне до лятото на 2028 г.

Роден е на 20 май 2001 г., преминал е през всички гарнитури на Левски, беше капитан на отбора U19, стигна до мъжкия отбор. От януари 2022 г. Александров е футболист на Етър, негов капитан и истински лидер. В професионалния футбол натрупа вече 140 мача с 5 гола.

"Реших това, защото вярвам в проекта "Етър" и в президента на клуба, както и в треньора Иван Иванов. Нещата, които се случват, влизат в "зелена" светлина за града и за клуба. Точно това ме подтикна да преподпиша по-дългосрочен договор. И преди съм казвал, че мястото на човек е там, където се чувства добре и полезен!

Не бих казал, че капитанската лента тежи. Ние сме млад отбор и въпреки че аз не съм на голяма възраст, съм вече един от най-опитните. Колкото и клиширано да звучи, при нас колектив наистина има, защото са събрани момчета с една и съща нагласа и възраст. Това е голям плюс за колектива, както и работата на треньорския щаб, който ни сплотява в една и съща идея с възможност всеки да се развива. Вече наистина започваме да берем плодовете на това.

За мен най-важното е да правя всичко от сърце и да бъда честен първо спрямо себе си, и спрямо хората, които ми се доверяват. Най-важното е да съм жив и здрав, всичко останало се постига", заяви Георги Александров след преподписването на договора си.