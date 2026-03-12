Популярни
  Николай Нинов определи състава на Локо (Мездра)

  • 12 март 2026 | 14:34
  • 227
  • 0
24 футболисти (сред тях две момчета от ДЮШ на клуба) наброява разширеният състав на Локомотив (Мездра) за току що започналия пролетен полусезон. Това е решението на треньора Николай Нинов. Той ще разчита на въпросните играчи в мачовете от първенството на Северозападната Трета лига и турнира за купата на Аматьорската лига.

Съставът

Вратари – Ивайло Сайков и Христо Георгиев;

Защитници – Ваньо Иванов, Васил Сапунджиев, Кристиян Бешев (ново попълнение), Ивайло Тодоров, Пламен Павлов;

Полузащитници – Алекс Тодоров, Браиан Дочев (ново попълнение), Ивайло Бояджиев, Ивайло Дудушки, Кристиан Грозданов, Матеус Силва, Михаил Бешев, Михаил Петров (ново попълнение), Николай Николов, Христо Иванов (ново попълнение), ДЮШ – Цветомир Караиванов и Теодор Симеонов;

Нападатели – Васил Калоянов, Валдемар Асенов, Иван Аспарухов, Кристиян Николаев (ново попълнение), Сергей Георгиев.

Треньор – Николай Нинов

