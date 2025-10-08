Ивайло Ангелов коментира мача с Турция, Енев зад микрофона в Испания

Слушай на живо: България - Турция

БНТ ще излъчи предстоящите две световни квалификации на националния отбор на България. На 11 октомври, събота, в 21:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски" излизаме срещу тима на Турция.

Началото на студийната програма е в 21:00 ч. Водещ на предаването ще бъде Илиян Енев. В студиото ще гостуват Гошо Гинчев и Велислав Вуцов, а коментатор на двубоя ще бъде Ивайло Ангелов. Зрителите ще видят още специални интервюта и преки включвания с изявени фигури от българския футбол, сред които Радостин Кишишев и Лъчезар Танев. Непосредствено след края на мача, по традиция, зрителите ще чуят и всички отзиви, които ще събере Стефан Георгиев. Мачът ще бъде дебют за новия национален селекционер Александър Димитров.

Три дни по-късно, на 14 октомври, вторник, в 21:45 ч. представителният ни тим гостува на действащия европейски първенец Испания във Валядолид. Водещ на студиото ще бъде Радостин Любомиров, а негови гости ще бъдат Владимир Манчев и Станислав Ангелов. Илиян Енев ще коментира мача от испанския град, където ще бъде и Стефан Георгиев за всички мнения след края на двубоя.