Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Ивайло Ангелов коментира мача с Турция, Енев зад микрофона в Испания

Ивайло Ангелов коментира мача с Турция, Енев зад микрофона в Испания

  • 8 окт 2025 | 14:28
  • 66
  • 0
Ивайло Ангелов коментира мача с Турция, Енев зад микрофона в Испания
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Турция

БНТ ще излъчи предстоящите две световни квалификации на националния отбор на България. На 11 октомври, събота, в 21:45 ч. на Националния стадион "Васил Левски" излизаме срещу тима на Турция.

Началото на студийната програма е в 21:00 ч. Водещ на предаването ще бъде Илиян Енев. В студиото ще гостуват Гошо Гинчев и Велислав Вуцов, а коментатор на двубоя ще бъде Ивайло Ангелов. Зрителите ще видят още специални интервюта и преки включвания с изявени фигури от българския футбол, сред които Радостин Кишишев и Лъчезар Танев. Непосредствено след края на мача, по традиция, зрителите ще чуят и всички отзиви, които ще събере Стефан Георгиев. Мачът ще бъде дебют за новия национален селекционер Александър Димитров.

Три дни по-късно, на 14 октомври, вторник, в 21:45 ч. представителният ни тим гостува на действащия европейски първенец Испания във Валядолид. Водещ на студиото ще бъде Радостин Любомиров, а негови гости ще бъдат Владимир Манчев и Станислав Ангелов. Илиян Енев ще коментира мача от испанския град, където ще бъде и Стефан Георгиев за всички мнения след края на двубоя.

Следвай ни:

Още от Медии

Програма на българите на Световното по вдигане на тежести

Програма на българите на Световното по вдигане на тежести

  • 2 окт 2025 | 16:16
  • 18662
  • 3
Финалът България - Италия и по БНТ

Финалът България - Италия и по БНТ

  • 27 сеп 2025 | 17:10
  • 2156
  • 3
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 33991
  • 2
Борис Касабов "чукна" 71

Борис Касабов "чукна" 71

  • 18 сеп 2025 | 19:16
  • 3052
  • 4
Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

Световното първенство по лека атлетика на живо по Евроспорт и HBO Max

  • 5 сеп 2025 | 11:09
  • 2857
  • 0
Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

Евроспорт и HBO Max ще излъчват снукър още поне до 2031 година

  • 4 сеп 2025 | 16:18
  • 2588
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 289
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 24009
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 4089
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 12001
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9902
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5543
  • 3