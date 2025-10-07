Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Байерн е поредният клуб, който се интересува от Влахович

Байерн е поредният клуб, който се интересува от Влахович

  • 7 окт 2025 | 16:42
  • 475
  • 0

Байерн (Мюнхен) следи внимателно ситуацията със сръбския голаджия на Ювентус Душан Влахович, съобщава “Гадзета дело спорт”. Според информацията на изданието, баварците дори вече са се свързали с представители на 25-годишния нападател.

Както е известно, договорът на Влахович с Ювентус изтича през лятото на следващата година, като е много възможно той да напусне “бианконерите”, които не искат да плащат заплатата му от 12 млн. евро на сезон, която е най-голямата в Серия А. Поради тази причина италианците са готови да изслушат оферти за сърбина още през януарския трансферен прозорец. Според “Билд” пък самият футболист има сериозен интерес към трансфер във баварския гранд, като идеята на германските шампиони е да го привлекат със свободен трансфер през лятото.

Байерн не е единственият клуб, който следи ситуацията с Влахович, като от него се интересуват още Челси и Манчестър Юнайтед, а Барселона и Милан също са спрягани като възможни следващи дестинации.

Сърбинът е водещият голмайстор на Ювентус от началото на сезона, като е отбелязал 4 гола в осем мача във всички турнири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

  • 7 окт 2025 | 16:01
  • 422
  • 1
Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 397
  • 0
Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

  • 7 окт 2025 | 15:13
  • 362
  • 0
Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

  • 7 окт 2025 | 15:05
  • 2703
  • 17
Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

  • 7 окт 2025 | 14:45
  • 985
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 959
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 13308
  • 20
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 36418
  • 28
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 2151
  • 3
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 10312
  • 6
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 20248
  • 15
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 23919
  • 27