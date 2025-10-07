Байерн е поредният клуб, който се интересува от Влахович

Байерн (Мюнхен) следи внимателно ситуацията със сръбския голаджия на Ювентус Душан Влахович, съобщава “Гадзета дело спорт”. Според информацията на изданието, баварците дори вече са се свързали с представители на 25-годишния нападател.

La Gazzetta dello Sport reports that Bayern Munich have inquired about Juventus’ striker Dusan Vlahovic for January, but Chelsea and Manchester United remain interested in the Serbia international. pic.twitter.com/6MB5m4B2hj — Football Italia (@footballitalia) October 7, 2025

Както е известно, договорът на Влахович с Ювентус изтича през лятото на следващата година, като е много възможно той да напусне “бианконерите”, които не искат да плащат заплатата му от 12 млн. евро на сезон, която е най-голямата в Серия А. Поради тази причина италианците са готови да изслушат оферти за сърбина още през януарския трансферен прозорец. Според “Билд” пък самият футболист има сериозен интерес към трансфер във баварския гранд, като идеята на германските шампиони е да го привлекат със свободен трансфер през лятото.

Байерн не е единственият клуб, който следи ситуацията с Влахович, като от него се интересуват още Челси и Манчестър Юнайтед, а Барселона и Милан също са спрягани като възможни следващи дестинации.

Dušan Vlahović is said to be very interested in a potential move to FC Bayern. The club has recently made contact with the Serbian striker's representatives. Bayern's interest is there with a view to a possible free transfer next summer [@BILD] pic.twitter.com/YTelakIQwA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) October 7, 2025

Сърбинът е водещият голмайстор на Ювентус от началото на сезона, като е отбелязал 4 гола в осем мача във всички турнири.

