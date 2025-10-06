Легендата Матеус с дръзко изказване: Байерн е най-добрият отбор в Европа

Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа в момента и треньорът Венсан Компания има голяма роля за сериите от победи, смята бившият капитан на отбора и на националния тим на Германия Лотар Матеус, предаде ДПА. Байерн спечели първите десет мача от сезона във всички турнири, което е клубен рекорд.

"За мен, Байерн Мюнхен е най-добрият отбор в Европа в момента", каза Матеус в колонката си за Sky TV. "Това не е само заради резултатите. Може да видите, че отборът наистина се наслаждава сега. Има ясна йерархия в тима. Много други топ европейски отбори нямат това в момента", смята Матеус, който е и бивш селекционер на България.

Матеус смята, че има постоянно обсъждане в Реал Мадрид на Винисиус Жуниор и Джуд Белингам, че Барселона постоянно е в трудно финансово състояние и може да има завист към Ливърпул заради голямото харчене на пари през лятото. Той каза, че Байерн е имал подобни проблеми в миналото със скъпи звезди, което е карало другите играчи да искат подобни заплати, но почетният президент на клуба е установил ясно правила за заплатите, което е "добре за клуба".

"Байерн продължава да има голямо качество на терена, но всеки знае ролята си. Това е голяма заслуга на Венсан Компани, защото силно вярвам, че треньорът е казал ясно на всеки играч какво става", каза Матеус. "Всеки приема ролята си и дава всичко. Отвън се вижда, че никой не се чувства по-важен от отбора или клуба", добави той.

Матеус смята, че помага и това, че "Компани прави повече ротации през този сезон. Струва ми се, че той е научил от миналия сезон, когато много важни играчи пропуснаха важни периоди, защото бяха натрупали твърде много мачове и се контузиха."

