Дел Пиеро: Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност

Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиер заяви, че Милан е пропуснал много сериозна възможност да отправи силно послание към всички относно спечелването на Скудетото. Кристиан Пулишич пропусна дузпа, а Рафаел Леао не успя да се възползва от няколко добри възможности в двубой, в който “росонерите” бяха много по-близо до успеха от “бианконерите” в голямото дерби на Серия А късно снощи. От хикса пък се възползва Наполи, който отново се изкачи на върха в подреждането, където бе именно миланският гранд преди изиграването на шестия кръг.

“Юве спечели точка, но Милан пропусна голяма възможност. Можеха да изпратят важно послание към себе си и към останалите. Освен пропусната дузпа, те имаха и други шансове да отбележат. Победата в мачове като този може да направи разликата. Милан се намира в добър момент и подсилиха халфовата си линия с двама футболисти с голямо присъствие, каквито са Модрич и Рабио. Те имат силен отбор с добри играчи и трябва да бъдат считани за претендент за титлата. Модрич и Рабио свалят натиска от останалите. За Рафаел Леао няма по-добро място да направи последната крачка от Милан в този момент, при това с треньор като Алегри. Той игра само половин час, но имаше три шанса да вкара. Беше аут за 40 дни и сега сигурно иска да се докаже,” заяви Алесандро Дел Пиеро.

Снимки: Gettyimages