Милан ще направи нов опит за Влахович през януари

Очаква се Милан да направи нов опит да привлече Душан Влахович през януарския трансферен прозорец. Бъдещето на сърбина в Ювентус изглежда вече решено и той ще напусне клуба като свободен агент през юни. Затова от "Сан Сиро" смятат да опитат да го вземат в редиците си още през януари срещу скромна сума.

Не е тайна, че Милан отдавна ухажва звездата на Ювентус и че „росонерите“ вече се опитаха да подпишат с Влахович през летния трансферен прозорец. Според „Калчомеркато" „росонерите“ ще направят нов опит през януари, но вече са наясно, че постигането на споразумение с нападателя няма да бъде лесна задача.

Влахович печели 12 милиона евро, включително бонусите, за последната година от договора си в Торино и не е склонен да приеме намаление на основната си заплата.

Журналистката от „Гадзета дело Спорт" Фабиана Дела Вале съобщи в четвъртък, че Влахович е поискал 10 милиона евро бонус при подписване и годишна заплата от 10 милиона евро, плюс бонуси от Милан. Според нея Интер също е сред клубовете, които обмислят да го привлекат като свободен агент в края на сезона.

Снимки: Gettyimages