Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Нападателят на Байерн (Мюнхен) и националния отбор на Англия, Хари Кейн, разкри, че към момента не планира завръщане в Премиър лийг.

„Що се отнася до това да остана по-дълго в Байерн, определено бих могъл да си го представя. Преди няколко седмици открито заявих, че все още не съм водил такива разговори с клуба, но бих бил готов да обсъдим ситуацията и да проведем честен разговор. Очевидно всичко зависи от това как ще премине следващата година и какво ще постигнем заедно. В момента бих казал, че преживяваме фантастичен период и не мисля за нищо друго“, заяви Кейн пред "Гардиън".

„Колкото до Премиър лийг, не знам. Ако ме бяхте попитали, когато за първи път дойдох в Байерн, със сигурност щях да кажа, че ще се върна. Това, което научих в кариерата си, е, че се появяват различни възможности в различно време и нещата просто се случват“, обясни 32-годишният нападател.

От старта на сезона Кейн е отбелязал 18 гола и е направил 3 асистенции в 10 мача във всички турнири. Договорът му с Байерн е до 30 юни 2027 година.

Снимки: Gettyimages