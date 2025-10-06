Льорой Сане се сби на Октоберфест

Германският национал Льорой Сане е участвал в сбиване по време на фестивала Октоберфест. Инцидентът е станал в късните часове на неделя.

Футболистът се е забавлявал в компанията на част от бившите си съотборници в Байерн (Мюнхен) и старши треньора Венсан Компани. Напрежението е било предизвикано от група фенове на баварците, които обиждали Сане. Всичко е приключило с намеса на охраната.

Leroy Sané was at Oktoberfest yesterday and stayed with his former Bayern teammates and Vincent Kompany [@tzmuenchen] pic.twitter.com/xEUAUoIU6N — Bayern & Die Mannschaft (@iMiaSanMia_en) October 6, 2025

„Във фестивалната шатра дълго време ме провокираха. Обиждаха и Галатасарай. В напрегнатата обстановка ме блъснаха, след което се стигна до кратко сбиване. Разбира се, трябваше да запазя спокойствие и да игнорирам заяжданията. Научих си урока“, разказа Сане пред "Билд".

29-годишното крило премина от Байерн в Галатасарай през юли срещу сумата от 32 млн. евро.