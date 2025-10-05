Легенда на Ювентус: Влахович винаги трябва да е титулярният нападател

Легендата на Ювентус и Италия Марко Тардели е категоричен, че Душан Влахович трябва да бъде титулярният нападател на тима, въпреки че договорът му изтича след края на сезона и най-вероятно няма да бъде подновен. Именно сръбският национал има най-много голове за „Старата госпожа“ от началото на сезона – четири в седем изиграни двубоя, но в повечето случаи стартира като резерва.

„Работата на Тудор е позитивна, но имам чувството, че има объркване по отношение на ситуацията с Влахович и неговия договор, който изтича през юни. Влахович винаги трябва да е титулярният нападател на Ювентус. Фактът, че не е такъв, ме кара да си мисля, че има други причини зад това решение, но има малко объркване. В днешни дни футболистите очакват да играят дори когато техните договори изтичат, а историята, че Влахович бележи само като резерва, е голяма глупост. Той винаги вкарва голове. Един нападател трябва да чувства по-голямо доверие в сравнение с останалите футболисти. Трябва да играе най-добрият, а Влахович има повече попадения от Джонатан Дейвид и Лоис Опенда до момента“, коментира пред „Гадзета дело спорт“ Тардели, който има световна титла с Италия от Мондиал 1982 и е петкратен шампион на Серия "А" с Ювентус.

Снимки: Gettyimages