  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  Фабио Капело разкритикува Ювентус и Милан за постната продукция

Фабио Капело разкритикува Ювентус и Милан за постната продукция

  • 6 окт 2025 | 13:25
  • 419
  • 0

Легендарният италиански треньор Фабио Капело разкритикува Ювентус и Милан за показаното от двата отбора по време на вчерашното дерби в Серия “А”, завършило при нулево равенство. “Бианконерите”записаха пето поредно реми във всички турнири, а “росонерите” прекъснаха серията си от пет поредни победи и пропуснаха възможността да излязат на върха в класирането. Според Капело и двата отбора са се страхували да поемат риск, което е направило сблъсъка твърде скучен.

“Юве - Милан не беше голямо шоу. Първото полувреме беше много скучно, защото двата отбора нямаха смелостта да поемат каквито и да било рискове. Видяхме малко повече през втората част. От два такива отбора очаквахме по-голямо зрелище. Всички те бяха освиркани с право накрая”, заяви Капело, който добави, че е останал изненадан от едно конкретно решение на Игор Тудор: “Не разбрах решението да замени Консейсао”.

Милан все пак имаше по-добри възможности да спечели дербито, но Кристиан Пулиш пропусна дузпа, а Рафаел Леао пропиля много добра възможност в 90-ата минута.

