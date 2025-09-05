Влахович остава най-скъпоплатеният играч в Серия “А”, Интер е номер 1 по заплати сред клубовете

След като летният трансферен прозорец в Италия затвори преди няколко дни, от специализирания местен сайт Calcio e Finanza разкриха кои са най-скъпоплатените футболисти в Серия "А" за този сезон.

Подобно на миналата кампания, голмайсторът на Ювентус Душан Влахович остава номер 1 по нетна заплата в италианския елит със своите 12 млн. евро на сезон. Това обаче е последната година от договора на сръбския национал със “Старата госпожа”, откъдето нямат намерение да го подновят при настоящите условия. На второ място продължава да бъде капитанът на Интер Лаутаро Мартинес със своите 9 млн. евро, като нападателят е следван от съотборниците си Николо Барела и Хакан Чалханоолу, които са с по 6,5 млн., като такава сума от този сезон ще прибира и звездата на Рома Пауло Дибала.

Сред новодошлите футболисти в Серия "А" с най-голяма заплата е нападателят на Ювентус Джонатан Дейвид със своите 6 млн. евро, колкото прибират още водещият реализатор на Наполи Ромелу Лукаку и нападателят на Интер Маркюс Тюрам. Топ 10 се допълва от пристигналият в Наполи халф Кевин Де Бройне и бранителят на “нерадзурите” Алесандро Бастони, чиито нетни възнаграждения излизат на по 5,5 млн. евро.

Това означава, че сред десетте най-скъпоплатени играчи в Калчото има петима представители на Интер, по двама от Наполи и Ювентус, както и един от Рома. Най-много пари в Милан, а именно по 5 млн. евро на сезон, прибират трима играчи: звездата Рафаел Леао и новите попълнения Кристофър Нкунку и Адриен Рабио. Лука Модрич пък се е договорил за годишна заплата от едва 3,5 млн. евро.

Най-голямо увеличение на заплатите има в шампиона Наполи с 30,7%, следван от Рома (22,3%), Комо (25,4%) и Ювентус (12,6%), докато в Интер и Милан има минимален спад в това отношение с по 0,7% и 0,6%. Въпреки това “нерадзурите” продължават да водят убедително по бюджет за възнаграждения със 141,5 млн. евро, като са следвани от Ювентус (123 млн.), Наполи (110,1 млн.), Рома (107,5 млн.) и Милан (104,5 млн). Така общо в Серия "А" през тази кампания ще се дават заплати в размер на 1,1 млрд. евро, което е с 3,8% повече от сумата за сезон 2024/25.

Снимки: Gettyimages