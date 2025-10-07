Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона официално се похвали с намален дълг, очаквани рекордни приходи и най-много абонати в YouTube

Барселона официално се похвали с намален дълг, очаквани рекордни приходи и най-много абонати в YouTube

  • 7 окт 2025 | 14:25
  • 2069
  • 1

Барселона излезе с официално съобщение, с което обявява резултатите от финансовия отчет на клуба за изминалата финансова година 2024/2025. Във връзка с подготовката за редовното Общо събрание, насрочен за 19 октомври, връзка каталунският клуб разкри икономическите резултати и предостави подробности за най-важните аспекти.

Барселона обяви исторически рекорди по приходи от спонсорства (259 млн. евро) и от продажба на артикули (170 млн. евро). Подчертано беше и намаляването на дълга на клуба с 90 млн. евро спрямо предходната година, като той вече възлиза на 469 млн. евро.

От друга страна, Барса обяви, че е заложил бюджет за приходи за следващата финансова година в размер на 1,075 милиарда евро. Тази сума включва около 50 милиона евро от постепенното завръщане на „Спотифай Камп Ноу“. Клубът очаква да постигне положителен оперативен резултат от 5 милиона евро. Прогнозите включват също продължаване на положителната тенденция при спонсорствата - най-вече заради договора с Nike, както и нов рекорд в мърчандайзинга, с цел достигане на близо 200 млн. евро.

В най-общ план Барселона отчита нетна загуба от 17 милиона евро след данъци и извънредни пера. В същото време редовната дейност на клуба е генерирала приходи от 994 милиона евро и положителен баланс от 2 милиона евро. Що се отнася до фонда за заплати, той възлиза на 54% от оперативните приходи, което е с два процентни пункта повече спрямо миналата година, но остава в рамките на лимитите, определени от УЕФА.

Според обяснението на клуба, разпространено чрез прессъобщението, което потвърждава икономическото възстановяване, нетният резултат от -17 милиона евро се получава след прилагане на ефекта от извънредните приходи и разходи, както и плащането на данъци, към положителния оперативен резултат от 2 милиона.

Общината на Барселона поискала да се спре работата по "Камп Ноу", каталунците не са изпълнили искането
Общината на Барселона поискала да се спре работата по "Камп Ноу", каталунците не са изпълнили искането

За да се разбере този извънреден раздел, трябва да се вземат предвид пера като глобата от УЕФА (-15 милиона евро), продажбата на ВИП места (+70 милиона евро) и провизията за стойността на Barça Studios, сега преименувано на Barça Productions, чиято стойност е намаляла от 400 на 178 милиона евро според одитора.

Клубът, който притежава 51% от този актив, трябва да провизира тази част (-90,87 милиона евро), като тази сума също се отчита като извънреден разход. От продажбата на ВИП места остават за събиране 30 милиона евро, но клубът е решил да осчетоводи само вече получените 70 милиона от съображения за предпазливост.

Барселона се хвали и с това, че YouTube каналът на клуба вече е с най-много абонати в света за спортна организация – над 24 милиона, достигайки рекордна аудитория от 9,7 млн. уникални потребители по време на последното издание на трофея „Гампер“.

