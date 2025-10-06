Популярни
Пике: Стоичков е идолът от детството ми

  • 6 окт 2025 | 22:59
Бившият защитник на Барселона Жерард Пике посочи Христо Стоичков като един от детските си кумири. Един от едва четиримата футболисти в историята, печелили Шампионската лига в две последователи години с различни клубове, и до днес изпитва огромен респект към Камата.

“В различни периоди от живота ми, съм се възхищавал на различни играчи. Когато заобичах футбола, идолът ми беше Христо Стоичков. Той дойде в Барселона от България и спечели “Златната топка”, заяви Пике в подкаста “Goal Glory Stories”.

В символичната петица на любимите си футболисти легендата на Барса добави още Роналдо, Луиш Фиго, Роналдиньо и Лионел Меси.

Преди време в другю интервю Пике трябваше да отговори на същия въпрос, но вместо Меси сложи в своя топ 5 Франческо Тоти.

