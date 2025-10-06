Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барса не се отказва от голмайстора на Леванте

Барса не се отказва от голмайстора на Леванте

  • 6 окт 2025 | 22:11
  • 975
  • 0
Барса не се отказва от голмайстора на Леванте

Офанзивният халф на Леванте Карл Ета Ейонг, който отбеляза 4 гола в 5 мача от началото на сезона в Ла Лига, продължава да е в трансферните планове на Барселона. Каталунците искаха да привлекат 21-годишния камерунец още през лятото, но не разполагаха с необходимите финансови средства.

Тогава от ситуацията се възползва Леванте. Клубът от Валенсия се завърна в елита и купи Ета Ейонг, който подписа договор за 4 години. Откупната клауза в неговия контракт е 30 млн. евро.

Африканецът е следен и от няколко английски клуба, които са готови да извадят съответната сума, но неговото желание е да продължи кариерата си в Барселона.

Ета Ейонг направи впечатление в дублиращия отбор на Виляреал, но не получи гаранция за достатъчно игрово време в първия състав и премина в Леванте. Барселона набкюдава развитието му още от времето, когато той беше част от академията на Кадис.

Снимки: Gettyimages

