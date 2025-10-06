Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
Ето как ВАР се намеси при дузпата срещу Барселона

  • 6 окт 2025 | 10:44
  • 650
  • 0

В неделя Барселона загуби с 1:4 от Севиля на “Рамон Санчес Писхуан“ в един от най-слабите двубои на тима, откакто Ханзи Флик е начело на отбора. Домакините поведоха с 1:0 с гол на Алексис Санчес от дузпа, след като в 10-ата минута на мача реферът Алехандро Мунис Руис, след консултация с ВАР, отсъди дузпа за нарушение на Роналд Араухо срещу Исаак Ромеро.

Кралската испанска футболна федерация (RFEF) публикува аудиозаписа от разговорите между съдиите и ВАР.

“Препоръчвам ти преглед за потенциална дузпа. Ще ти покажа как защитникът, по наше мнение, го спъва, поставяйки крака си между двата крака на нападателя“, казва дежурният в стаичката Карлос дел Серо в слушалките на главния арбитър.

“Добре, няма опция за SPA, няма опция за DOGSO. Има контакт долу. Отсъждаме дузпа, нали? Дузпа без картон. Не играе с топката. Нека видя, че не я докосва, че не я чуква“, отговоря Алехандро Мунис.

SPA означава „stopping a promising attack“, тоест: спиране на обещаваща атака на английски; докато DOGSO също е акроним на английски за „denying an obvious goal-scoring opportunity“ (спиране на очевидна голова възможност).

