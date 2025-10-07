От Барселона са доволни от Рашфорд, но въпреки това ще опитат да намалят цената му

От Барселона са доволни от представянето на Маркъс Рашфорд, който е под наем от Манчестър Юнайтед, и биха искали да го привлекат за постоянно през следващото лято, съобщава местното издание вестник “Спорт”. Въпреки това каталунците нямат намерение и желание да активират договорената откупна клауза на стойност 30 милиона евро и ще се опитат да предоговорят условията по евентуален постоянен трансфер. Една от основните причини е високата заплата на крилото, който печели по около 14 милиона евро в испанския гранд, макар че намали възнаграждението си.

На “Камп Ноу” смятат да се възползват максимално и от самото желание на футболиста, както се получи и през лятото, когато той категорично отказа да разговаря с други отбори и до последно изчакваше Барса, за да осъществи мечтата си да играе в тима. Кариерата на Рашфорд с екипа на Барселона започна повече от обещаващо той до момента той е записал 5 асистенции и 3 гола в 10 двубоя с екипа на каталунците. Договорът му с Манчестър Юнайтед е до 2028 година, но “червените дяволи” също ще искат да се разделят с играча и нямат намерение да се опитват да го реинтегрират в тима въпреки добрата му форма и изяви в Ла Лига.

Снимки: Gettyimages