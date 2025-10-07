Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. От Барселона са доволни от Рашфорд, но въпреки това ще опитат да намалят цената му

От Барселона са доволни от Рашфорд, но въпреки това ще опитат да намалят цената му

  • 7 окт 2025 | 12:52
  • 682
  • 0

От Барселона са доволни от представянето на Маркъс Рашфорд, който е под наем от Манчестър Юнайтед, и биха искали да го привлекат за постоянно през следващото лято, съобщава местното издание вестник “Спорт”. Въпреки това каталунците нямат намерение и желание да активират договорената откупна клауза на стойност 30 милиона евро и ще се опитат да предоговорят условията по евентуален постоянен трансфер. Една от основните причини е високата заплата на крилото, който печели по около 14 милиона евро в испанския гранд, макар че намали възнаграждението си.

Общината на Барселона поискала да се спре работата по "Камп Ноу", каталунците не са изпълнили искането
Общината на Барселона поискала да се спре работата по "Камп Ноу", каталунците не са изпълнили искането

На “Камп Ноу” смятат да се възползват максимално и от самото желание на футболиста, както се получи и през лятото, когато той категорично отказа да разговаря с други отбори и до последно изчакваше Барса, за да осъществи мечтата си да играе в тима. Кариерата на Рашфорд с екипа на Барселона започна повече от обещаващо той до момента той е записал 5 асистенции и 3 гола в 10 двубоя с екипа на каталунците. Договорът му с Манчестър Юнайтед е до 2028 година, но “червените дяволи” също ще искат да се разделят с играча и нямат намерение да се опитват да го реинтегрират в тима въпреки добрата му форма и изяви в Ла Лига.

Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро
Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
  • 1159
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 1125
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 1374
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 3335
  • 0
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

  • 7 окт 2025 | 06:02
  • 10171
  • 2
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 4104
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8480
  • 7
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 18720
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 3577
  • 2
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 7591
  • 2
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7308
  • 61
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 13967
  • 21