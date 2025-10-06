Добри новини за Барселона: Ямал, Рафиня и Фермин може да се завърнат след паузата

Добри новини идват от лазарета за Барселона след провала на тима вчера, съобщава вестник “Спорт”. Почти сигурно треньорското ръководство ще може да разчита на Фермин Лопес, Ламин Ямал и Рафиня за предстоящия двубой с Жирона след паузата за националните отбори. Вчера каталунците изиграха един от най-слабите си мачове под ръководството на Ханзи Флик и допуснаха поражение с 4:1 като гост на Севиля. Ямал вече от няколко седмици страда от проблеми със срамната кост от предходния лагер на националния отбор и в петък от “Камп Ноу” обявиха, че той ще отсъства още две или три седмици, за да може да се възстанови напълно. Именно контузията на младока е и най-трудна за прогнозиране, като различни специалисти обявиха, че възстановяването му може да отнеме от две до четири седмици поради спецификата на нараняването.

Рафиня получи травма в подколянното сухожилие още преди поражението от ПСЖ в Шампионската лига и тогава бе обявено, че той ще отсъства около три седмици. Този срок изтича ден преди подновяването на сблъсъците в Ла Лига, но надеждите на щаба на тима са, че той все пак ще може да седне на скамейката и да запише поне няколко минути. Фермин Лопес пък лекува контузия още от края на септември, но очакванията са и тримата да бъдат вдигнати на крака за предстоящия двубой с Жирона.

Снимки: Gettyimages