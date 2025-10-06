Популярни
Добри новини за Барселона: Ямал, Рафиня и Фермин може да се завърнат след паузата

  • 6 окт 2025 | 16:21
  • 854
  • 0

Добри новини идват от лазарета за Барселона след провала на тима вчера, съобщава вестник “Спорт”. Почти сигурно треньорското ръководство ще може да разчита на Фермин Лопес, Ламин Ямал и Рафиня за предстоящия двубой с Жирона след паузата за националните отбори. Вчера каталунците изиграха един от най-слабите си мачове под ръководството на Ханзи Флик и допуснаха поражение с 4:1 като гост на Севиля. Ямал вече от няколко седмици страда от проблеми със срамната кост от предходния лагер на националния отбор и в петък от “Камп Ноу” обявиха, че той ще отсъства още две или три седмици, за да може да се възстанови напълно. Именно контузията на младока е и най-трудна за прогнозиране, като различни специалисти обявиха, че възстановяването му може да отнеме от две до четири седмици поради спецификата на нараняването.

Рафиня получи травма в подколянното сухожилие още преди поражението от ПСЖ в Шампионската лига и тогава бе обявено, че той ще отсъства около три седмици. Този срок изтича ден преди подновяването на сблъсъците в Ла Лига, но надеждите на щаба на тима са, че той все пак ще може да седне на скамейката и да запише поне няколко минути. Фермин Лопес пък лекува контузия още от края на септември, но очакванията са и тримата да бъдат вдигнати на крака за предстоящия двубой с Жирона.

Снимки: Gettyimages

