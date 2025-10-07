Общината на Барселона поискала да се спре работата по "Камп Ноу", каталунците не са изпълнили искането

От Барселона продължават да очакват нова инспекция от страна на общината, която да провери състоянието на “Камп Ноу” и след която евентуално да бъде издаден официално очаквания от повече от два месеца лиценз за повторното отваряне на стадиона, твърди “Мундо Депортиво”.

Идеята е съоръжението да получи разрешение да приеме 27 хиляди привърженици на две от трибуните, които се смятат за завършени на този етап от работния процес. Това обаче е наложила изцяло спиране на работата по стадиона, допълва то изданието, което може да стане причина за допълнително забавяне на следващите етапи от цялостното обновяване на стадиона и да отдалечи още повече окончателното завършване на проекта.

От Барселона обаче не са изпълнили това искане от страна на Общината и продължават да работят активно по отстраняването на всички проблематични моменти и по изпълнението на всички препоръки, които са получили от Общинския съвет и пожарната служба на града, като продължават да се надяват, че ще получат така необходимия лиценз, за да могат да се завърнат на “Камп Ноу” веднага след паузата за двубоя с Жирона, който е насрочен за 18 октомври. Каталунците вече обявиха, че срещата с Олимпиакос от Шампионската лига, която е на 21 същия месец, ще се играе на “Монтжуик”, но надеждата е, че всичко ще е наред за двубоя с Айнтрахт, който да се проведе на стадиона на клуба.

