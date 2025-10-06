Полицията открои съмнителна операция на Барселона за 10 млн. евро

Проблемите на Барселона със съдебната система се задълбочават. Документ на каталунската полиция (Mossos d'Esquadra) разкрива предполагаеми финансови нередности в клуба, целящи, наред с други причини, плащането на по-малко данъци към хазната. Една от тези нередности е свързана с трансфера на бразилеца Малком през юли 2018 г.

Според публикация на “Ел Периодико” доклад на полицията, предоставен на Следствен съд №16 в Барселона, който разследва бившия президент Джосеп Мария Бартомеу и други бивши ръководители за предполагаеми финансови злоупотреби, поставя под въпрос 10 милиона евро, изплатени от Барса на компанията Bussines Futbol España (BFE). Сумата е била за „посреднически операции“ между 2018 г. и 2020 г., които вероятно съответстват на „възможни необосновани, несъществуващи или силно завишени услуги спрямо пазарната цена“.

Прокуратурата смята, че Бартомеу, срещу когото има няколко висящи дела, и останалите обвиняеми (бившият изпълнителен директор Оскар Грау; бившият спортен вицепрезидент Жорди Местре; бившият главен изпълнителен директор Игнасио Местре; бившият финансов директор Франсиско Шрьодер; комисарят на Espai Barça, Жорди Моиш...) са вземали решения, „присвоявайки си правомощия, които принадлежат на Борда на директорите, от когото са укривали реалните аспекти на операциите“. Те са обвинени в престъпление за нелоялно управление.

Комисионите по трансфера на Малком от Бордо са една от предполагаемо незаконните операции, разследвани от съда. Полицията е установила „очевидна промяна“ в трудовия договор между Барса и бразилеца след привличането му. Целта е била първоначално договорената сума за комисион от 10 милиона евро, дължима за три години и съгласувана на 24 юли 2018 г., да бъде заменена с плащане от 1,5 милиона и още 8,4 милиона към BFE за посредничество при трансфера. Първоначалното споразумение е предполагало удържане на данък върху доходите на физическите лица (IRPF) от близо 50%, но с промяната хазната е получила по-малко приходи от трансфера. Ръководството на нови президент Жоан Лапорта е трябвало да извърши „превантивна данъчна регулация“, за да избегне глоба.

„ФК Барселона и Бордо постигнаха споразумение за трансфера на играча Малком Филипе Силва де Оливейра. Стойността на операцията ще бъде 41 милиона евро плюс 1 милион под формата на бонуси. Играчът ще подпише договор с клуба за следващите пет сезона, до края на сезон 2022/23“. Така клубът обяви трансфера на футболиста през 2018 г.

Другите предполагаемо незаконни операции са хонорарите, които клубът е платил на адвоката Гонсалес Франко в размер на 1,7 милиона евро за съдебно споразумение по трансфера на Неймар, както и изплащането на обезщетение от 1,5 милиона на клуб Лаиета за предполагаеми неудобства, причинени от строителните дейности по проекта Espai Barça.

