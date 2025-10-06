Популярни
Съдийската комисия пояснява решенията за спорните ситуации в последните кръгове
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

  • 6 окт 2025 | 09:56
  • 883
  • 1

Барселона се надява да намери нов клуб за защитника Роналд Араухо и да финализира сделката през зимния трансферен прозорец. Каталунците планират да получат приблизително 40 милиона евро за 26-годишния уругваец. През изминалото лято имаше клауза, валидна за определен период от време, според която бранителят можеше да бъде продаден за 60 милиона. Никой обаче не е проявил реално желание да активира клаузата.

Самият играч е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г., след като е информирал Челси, Ливърпул, Тотнъм и Ювентус, че планира да играе само за Барселона, като договорът му е до 30 юни 2031 година.

През сезон 2025/26 Араухо отбеляза един гол в седем мача във всички състезания.

Снимки: Gettyimages

