Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Барселона се надява да намери нов клуб за защитника Роналд Араухо и да финализира сделката през зимния трансферен прозорец. Каталунците планират да получат приблизително 40 милиона евро за 26-годишния уругваец. През изминалото лято имаше клауза, валидна за определен период от време, според която бранителят можеше да бъде продаден за 60 милиона. Никой обаче не е проявил реално желание да активира клаузата.

Самият играч е отказал да напусне клуба през лятото на 2026 г., след като е информирал Челси, Ливърпул, Тотнъм и Ювентус, че планира да играе само за Барселона, като договорът му е до 30 юни 2031 година.

През сезон 2025/26 Араухо отбеляза един гол в седем мача във всички състезания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages