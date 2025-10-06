Играчи на Реал Мадрид и Барселона пропускат лагера на Уругвай

Бранителят на Барселона Роналд Араухо не бе повикан в националния отбор на Уругвай за предстоящите приятелски срещи на тима срещу Доминиканската република и Узбекистан. Това стана ясно, след като по-рано днес националният селекционер Марсело Биелса оповести своите избранници. Не е ясна конкретната причината за това решение на треньора и дали това са не особено убедителните изяви на Араухо в последно време. Вчера бранителят направи дузпа срещу Севиля и бе заменен още на почивката от Ерик Гарсия.

Барселона се надява да получи 40 милиона за Араухо през зимата

Част от националния отбор на южноамериканската страна няма да бъде и Федерико Велверде, който също е напълно здрав. По-рано днес се появиха различни информации, че решението за отсъствието на полузащитника е взето в диалог между играча и треньорското ръководство. Това е отлична новина за щаба на Реал Мадрид, тъй като той ще може да почине преди Ел Класико, което ще се проведе на 26 октомври.

Уругвай зарадва Реал Мадрид преди Ел Класико

